Se ne sono andate: Ninfa Putaggio (83), Caterina Pampalone (87)
E' venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Ninfa Putaggio, di 83 anni, nata a Marsala il 7 settembre 1942 e scomparsa il 10 novembre 2025 presso l’Ospedale Paolo Borsellino.
La camera ardente sarà allestita presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala fino alle ore 10:00 di martedì 11 novembre; successivamente, dalle ore 11:00, la salma sarà esposta presso la propria abitazione in contrada Casazze. I funerali si terranno martedì 11 novembre 2025 alle ore 15:00 nella Chiesa Madonna delle Grazie al Puleo. Seguirà la sepoltura nel cimitero comunale di Marsala.
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Caterina Pampalone, di 87 anni, nata a Mazara del Vallo il 22 febbraio 1938 e scomparsa il 9 novembre 2025 nella sua città.
La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Agatone. I funerali si terranno martedì 11 novembre 2025 alle ore 10:00 nella Chiesa Madonna del Paradiso di Mazara del Vallo. Seguirà la sepoltura nel cimitero comunale di Mazara del Vallo.
