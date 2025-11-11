Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
11/11/2025 08:48:00

Se ne sono andate: Ninfa Putaggio (83), Caterina Pampalone (87)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/se-ne-sono-andate-ninfa-putaggio-83-caterina-pampalone-87-450.jpg

E' venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Ninfa Putaggio, di 83 anni, nata a Marsala il 7 settembre 1942 e scomparsa il 10 novembre 2025 presso l’Ospedale Paolo Borsellino.

La camera ardente sarà allestita presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala fino alle ore 10:00 di martedì 11 novembre; successivamente, dalle ore 11:00, la salma sarà esposta presso la propria abitazione in contrada Casazze.
I funerali si terranno martedì 11 novembre 2025 alle ore 15:00 nella Chiesa Madonna delle Grazie al Puleo.
Seguirà la sepoltura nel cimitero comunale di Marsala.

 

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Caterina Pampalone, di 87 anni, nata a Mazara del Vallo il 22 febbraio 1938 e scomparsa il 9 novembre 2025 nella sua città.

La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Agatone.
I funerali si terranno martedì 11 novembre 2025 alle ore 10:00 nella Chiesa Madonna del Paradiso di Mazara del Vallo.
Seguirà la sepoltura nel cimitero comunale di Mazara del Vallo.

 