Cronaca

Meteo
12/11/2025 07:37:00

Meteo in Sicilia e nel trapanese: sole e bel tempo, oggi e domani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/meteo-in-sicilia-e-nel-trapanese-sole-e-bel-tempo-oggi-e-domani-450.jpg

 Pressione stabile sulla Sicilia. La giornata sarà caratterizzata da ampio soleggiamento: il sole splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio.
Temperature massime comprese tra 15 e 21 gradi, valori notturni stabili.

 

A Trapani la giornata sarà contraddistinta da cielo generalmente poco nuvoloso: sereno al mattino e al pomeriggio, bel tempo anche in serata. La temperatura massima sarà di 20°C alle ore 14, la minima di 15°C alle ore 6.
 

I venti soffieranno moderati da Est al mattino (11-17 km/h), moderati da Nord-Est nel pomeriggio (10-15 km/h) e deboli da Est-Nord-Est in serata (10-20 km/h).
La visibilità più ridotta è prevista alle ore 5 (circa 3 km), mentre l’intensità solare massima si avrà a mezzogiorno con un valore UV di 3 (circa 577 W/m²).

 

Giovedì 13 novembre – L’“estate di San Martino” continuerà a interessare la regione. Giornata all’insegna del sole con cielo per lo più sereno e soltanto qualche nube di passaggio.
Temperature massime comprese tra 16 e 22 gradi, minime stabili. A Trapani si prevede una giornata di bel tempo: soleggiamento diffuso al mattino, poche nubi al pomeriggio e cielo completamente sereno in serata.









