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» Meteo
19/05/2026 08:37:00

Sicilia, torna il maltempo: piogge e allerta gialla, poi arriva il caldo

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Dopo qualche giorno più tranquillo, il maltempo torna a farsi vedere sulla Sicilia. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per i settori centro-orientali, in particolare tra Messinese e Catanese, dove nel corso della giornata sono attese condizioni più instabili.

 

La mattinata sarà nel complesso variabile, con cieli poco o parzialmente nuvolosi su gran parte dell’Isola. Dal pomeriggio, però, una linea instabile porterà piogge sparse e isolati temporali soprattutto sulle aree settentrionali e sul versante ionico, con fenomeni generalmente deboli ma localmente più intensi.

Sul resto della regione, specie nei settori occidentali, il tempo resterà più tranquillo, con nubi irregolari e solo qualche episodio isolato.

Le temperature sono in lieve diminuzione, mentre i venti soffiano da nord-ovest, in rinforzo fino a tesi lungo le coste. I mari risultano mossi, fino a molto mossi sullo Ionio e sullo Stretto di Sicilia.

 

Tendenza: ultimi disturbi, poi cambia tutto

L’instabilità sarà comunque passeggera. Nei prossimi giorni il tempo tenderà gradualmente a migliorare, con condizioni più stabili e un ritorno del sole su gran parte dell’Isola.

Ma la vera novità potrebbe arrivare nella parte finale di maggio: secondo le ultime tendenze, l’anticiclone africano è pronto a spingersi verso il Mediterraneo centrale, portando un deciso aumento delle temperature.

Se confermato, il cambio di passo sarebbe netto: valori fino a 29-30 gradi, con possibili picchi anche oltre i 34-35 gradi in Sicilia e un clima dal sapore pienamente estivo.









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