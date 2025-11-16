Aeroporto Palermo, al via la stagione invernale: 45 rotte, più voli e...

16/11/2025 10:00:00

Con 45 rotte, 14 compagnie aeree e collegamenti con 13 Paesi, l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo inaugura ufficialmente la winter 2025 con un network più ampio, più voli e una maggiore capacità. Le due principali novità della stagione sono le nuove rotte internazionali verso Varsavia e Bratislava, operate da Ryanair e Wizz Air.

Numeri in crescita

La stagione invernale (novembre–marzo) conta oltre 19.500 movimenti, il 4% in più rispetto allo scorso anno. I posti disponibili superano i 3,4 milioni, con un incremento dell’8%. Il traffico internazionale cresce in modo significativo: 4.861 voli (+22%), 900 mila posti (+23%). Il domestico mantiene volumi importanti con 14.658 voli e oltre 2,5 milioni di posti. I Paesi più collegati per numero di voli sono: Germania – 942 voli (+14,3%) Polonia – 792 voli (+128,7%) Spagna – 778 voli (+24,4%) Francia – 532 voli (+21%) Regno Unito – 382 voli (+13%)

Flussi domestici: Roma e Milano trainano il traffico

Le destinazioni più richieste restano Roma Fiumicino e Milano (Linate, Malpensa, Bergamo), che da sole rappresentano oltre il 44% delle frequenze settimanali.

Nel dettaglio: Roma Fiumicino: 3.904 voli e 692 mila posti (Ryanair, Ita Airways, Aeroitalia) Area Milano: 3.598 voli e 627 mila posti (Ita Airways, Ryanair, easyJet)

Veneto: 1.580 voli, 293 mila posti Emilia Romagna: 958 voli, 184 mila posti Toscana: 932 voli, 172 mila posti. Crescono in particolare le frequenze su Bologna, Bergamo e Venezia.

Le destinazioni internazionali più richieste

Barcellona, Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Cracovia e Madrid guidano la domanda europea. Wizz Air rafforza la propria presenza con un piano di espansione pluriennale e due nuove rotte: Varsavia e Bratislava, città collegate anche da Ryanair.

I commenti

«La nuova stagione invernale conferma l’aeroporto di Palermo come uno dei principali motori di sviluppo della Sicilia», afferma Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap. «L’ampliamento del network, la maggiore capacità e le nuove rotte internazionali rafforzano la nostra strategia di crescita: più connessioni, più mercati, più opportunità per il territorio». Battisti sottolinea anche gli investimenti in corso per rendere l’infrastruttura «più moderna, accogliente e tecnologica», con attenzione alla sostenibilità e all’innovazione.

Le rotte della winter 2025

Nazionali: Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Forlì, Genova, Lampedusa, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Pantelleria, Perugia, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

Internazionali: Francia: Parigi Orly, Parigi Beauvais, Marsiglia Germania: Colonia, Francoforte Hahn, Francoforte, Monaco, Norimberga, Berlino, Memmingen

Regno Unito: Londra Stansted Polonia/Ungheria: Varsavia, Cracovia, Wroclaw, Poznań, Budapest Slovacchia: Bratislava Spagna: Madrid, Valencia, Barcellona

Londra Stansted Varsavia, Cracovia, Wroclaw, Poznań, Budapest Bratislava Madrid, Valencia, Barcellona Belgio/Olanda/Austria: Bruxelles Charleroi, Amsterdam, Vienna Svizzera: Zurigo, Basilea Tunisia: Tunisi Turchia: Istanbul.

Nuovi servizi per i passeggeri

Tra le migliorie già operative: 25 nuove postazioni di ricarica per dispositivi elettronici. 7 fontanelle (4 airside e 3 landside) con acqua anche refrigerata

Nuovi varchi sicurezza, uno dedicato alle famiglie, lavori su pavimentazioni, segnaletica e illuminazione, restyling area fast track, potenziamento del wi-fi

In arrivo anche due working area presso il gate A18, con postazioni di lavoro individuali, coworking, prese elettriche e USB, illuminazione dedicata.

L’impatto economico

L’aeroporto si conferma un vero motore di sviluppo: secondo lo studio ICCSA–Item Fact Book 2025, il Falcone Borsellino genera un impatto economico totale di 860 milioni di euro, pari al 3,2% del PIL provinciale. 270 milioni di impatto diretto; 190 milioni indiretto; 400 milioni indotto. Sono 12.500 i posti di lavoro generati complessivamente.

Ogni euro prodotto dall’aeroporto genera 3,2 euro nell’economia locale.

Il valore per passeggero: 85 euro per un passeggero nazionale; 140 euro per un passeggero internazionale; 720 euro per un viaggiatore intercontinentale.



