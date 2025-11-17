Se ne sono andati: Carmela Badalucco (70), Giuseppe Asaro (77), Giuseppe Baracco (88)
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Carmela Badalucco, di 70 anni, nata a Marsala il 31 gennaio 1955 e residente a Petrosino, dove si è spenta il 15 novembre 2025.
La camera ardente è allestita presso l’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala. I funerali saranno celebrati lunedì 17 novembre 2025 alle ore 11:00 presso la Chiesa Maria Santissima delle Grazie di Petrosino. Seguirà la sepoltura nel cimitero comunale di Petrosino.
È scomparso all’età di 77 anniGiuseppe Asaro, nato a Mazara del Vallo il 20 ottobre 1948 e venuto a mancare nella sua città il 15 novembre 2025.
La camera ardente è allestita presso la casa funeraria Agatone. I funerali si terranno lunedì 17 novembre 2025, alle ore 12:15, presso la Parrocchia San Pietro di Mazara del Vallo. La sepoltura avverrà nel cimitero comunale.
Si è spento all’età di 88 anniGiuseppe Barraco, nato a Marsala il 4 dicembre 1936 e deceduto nella sua città il 15 novembre 2025.
Residente in Contrada Ventrischi, era persona stimata e benvoluta da quanti lo hanno conosciuto.
I funerali saranno celebrati lunedì 17 novembre 2025 alle ore 10:00, presso la Chiesa parrocchiale Maria SS. Bambina di Contrada Terrenove.
