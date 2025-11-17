Colletta Alimentrare, in Sicilia donati oltre 516mila chili. A Trapani raccolti 64mila kg
Nella 29ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare arriva un dato significativo per il territorio trapanese: sono stati raccolti 64 mila chili di alimenti, con un incremento del 6,1% rispetto allo scorso anno. Un risultato che si inserisce nel quadro più ampio della mobilitazione nazionale che, sabato, ha permesso di donare 8.300 tonnellate di prodotti in tutta Italia.
“Se cresce la povertà deve crescere anche la solidarietà”, ha ricordato il Presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, partecipando alla Colletta. “È un gesto di grande fiducia oltre che una risposta concreta a chi non sa come arrivare a fine mese”.
In un contesto sociale segnato da solitudine e indifferenza, la partecipazione di 155 mila volontari e oltre 5 milioni di donatori dimostra l’esistenza di un tessuto civile ancora vivo. Persone comuni che, con una confezione di riso, una bottiglia di passata o una scatoletta di tonno, hanno scelto di sostenere famiglie e individui che spesso restano invisibili. Un gesto che richiama le parole di Papa Leone XIV, pronunciate domenica: “Tutti siamo chiamati a creare segni di speranza”.
Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aderito personalmente all’iniziativa, alla quale ha concesso l’Alto Patronato.
A rendere ancora più evidente il quadro sociale è il rapporto ISTAT sul Bes, secondo cui nel 2024 in Italia il 18,9% della popolazione percepisce il rischio di scivolare nella povertà, sopra la media europea del 16,2%. La Colletta, dunque, racconta anche il bisogno diffuso di tessere relazioni e di non lasciare indietro nessuno.
Grazie alle donazioni di quest’anno — 8.300 tonnellate, +5% rispetto al 2024 — la Rete Banco Alimentare potrà sostenere 285 mila persone attraverso 750 enti caritativi convenzionati.
I numeri della Sicilia
Nell’Isola la raccolta ha raggiunto 516.708 chili, in crescita del 7,8% rispetto ai 479.451 del 2024.
Ecco il dettaglio per provincia:
Agrigento: +12,9% – 37.141 kg
Caltanissetta: +3,6% – 25.492 kg
Catania: +4,5% – 116.638 kg
Enna: +19,9% – 15.548 kg
Messina: stabile – 66.786 kg
Ragusa: stabile – 33.697 kg
Siracusa: +15,6% – 43.406 kg
Palermo: +14,7% – 114.000 kg
Trapani: +6,1% – 64.000 kg
Una Sicilia che risponde, dunque, con generosità crescente alla sfida della povertà alimentare — e un territorio, quello trapanese, che conferma ancora una volta una partecipazione solida e convinta.
Il panorama dell'intrattenimento domestico si è trasformato, dividendosi tra numerose piattaforme on-demand. Questa abbondanza, se da un lato offre una scelta senza precedenti, dall'altro può facilmente tradursi in...
Nella 29ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare arriva un dato significativo per il territorio trapanese: sono stati raccolti 64 mila chili di alimenti, con un incremento del 6,1% rispetto allo scorso anno. Un risultato che si inserisce nel...
Il maitre d’hotel e titolare del ristorante Da Salvatore di Trapani, Roberto Patti, sarà presente al Gran Premio di Formula 1 di Doha, in programma dal 26 novembre al 1° dicembre 2025. Dopo aver costruito una...
Si è svolta al Palazzo del Carmine di Partinico, la consegna del Premio “Galiano 2025”, riconoscimento assegnato a personalità che si distinguono per il proprio contributo in ambito culturale e sociale. Tra i premiati di...
Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...