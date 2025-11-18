Mazarese sorpreso con mezzo chilo di cocaina in casa

18/11/2025 15:20:00

Un mazarese è stato arrestato dalla polizia di Mazara del Vallo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: deteneva in casa quasi

mezzo kg di cocaina oltre a diverso materiale per la suddivisione, la pesatura e il confezionamento della droga.

L’operazione è avvenuta nella mattinata di sabato 15 novembre, quando gli uomini del commissariato hanno condotto una delicata operazione di polizia

giudiziaria finalizzata alla repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti. In particolare, il personale dell’investigativa, a seguito di attività di attento monitoraggio,

avendo il fondato sospetto che presso un domicilio di Mazara del Vallo un soggetto deteneva sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata allo spaccio decidevano di

procedere a perquisizione all’interno dell’appartamento.



Nel corso della perquisizione, sia in cucina che in soggiorno, è stata trovata tanta cocaina, in parte già suddivisa in dosi, marijuana, e diverso materiale per la pesatura, suddivisione e confezionamento dello stupefacente.



L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e proseguono le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala, per verificare la provenienza e la destinazione di una così ingente quantità di cocaina, verosimilmente diretta ad alimentare lo spaccio al dettaglio sul territorio mazarese.



Se la sostanza stupefacente fosse stata immessa nel mercato illecito l’indagato avrebbe potuto ricavarne un profitto complessivo pari a circa 45.000 euro atteso che la cocaina viene abitualmente ceduta al prezzo di 100 euro al grammo.



Con questo ulteriore arresto la Polizia di Mazara ha inferto un altro duro colpo al traffico degli stupefacenti sul territorio mazarese.



