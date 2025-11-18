RITMO, a Trapani imprese e istituzioni si confrontano su sviluppo e innovazione”

18/11/2025 10:41:00

Arriva RITMO, il nuovo appuntamento promosso dal Rotary Club Trapani che mette attorno allo stesso tavolo imprese, università e istituzioni. L’incontro è in programma venerdì 21 novembre alle 17.30 nella sala del Principe di Napoli, nel cuore della città.

Il parterre è di quelli pesanti: ci saranno il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, il presidente del Polo Universitario di Trapani Giorgio Scichilone, il presidente del Libero Consorzio Salvatore Quinci, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il commissario dell’Autorità Portuale Annalisa Tardino e il presidente di Airgest Salvatore Ombra.

A moderare sarà Antonio Trama, giornalista di Repubblica. A introdurre i lavori l’avvocato Salvo D’Angelo, presidente del Rotary Club Trapani.

L’obiettivo? Mettere a fuoco lo stato di salute delle imprese, le opportunità di crescita offerte dalle istituzioni, il ruolo dell’Università nella formazione e nello sviluppo dell’economia locale.

Spazio anche ai grandi temi infrastrutturali: porto, aeroporto e nuove prospettive legate all’innovazione, tra sfide e possibilità per il territorio trapanese. Un confronto aperto, atteso e quanto mai necessario.



