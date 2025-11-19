Buongiorno 24 del 19 Novembre 2025

19/11/2025 09:19:00

Trapani è sull’orlo del collasso idrico.

Il presidente del Libero Consorzio Comunale Salvatore Quinci lancia un nuovo allarme: dighe al limite, invasi che non recuperano portata, e un sistema idrico ormai vicino al punto di rottura.

«Siamo all’emergenza dell’emergenza» – avverte – mentre i Comuni del Trapanese continuano a fare i conti con turnazioni, autobotti e serbatoi a secco.

A Marsala, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino di 34 anni, autore di una lunga serie di reati: due furti aggravati, due rapine, vari episodi di ricettazione e un prelievo fraudolento con una carta rubata.

L’uomo era attivo tra luglio e ottobre e aveva preso di mira le auto in sosta nel centro cittadino.

Nella stessa città, due cittadini stranieri di 23 e 27 anni sono stati denunciati per lesioni personali aggravate dopo una violenta lite con armi da taglio in un centro di accoglienza di via Mazara. Entrambi sono finiti all’ospedale.

Intanto rischia di saltare l’inchiesta sulle scommesse on line illegali, con 16 imputati tra Marsala, Alcamo e Castellammare del Golfo.

Il gup Sara Quittino ha dichiarato nulli gli atti a causa della mancanza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, rimettendo tutto il fascicolo alla Procura.

Sul fronte politico regionale, nuova bufera a Palermo:

la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per l’assessora al Turismo Elvira Amata (Fratelli d’Italia), accusata di corruzione insieme all’imprenditrice Marcella Cannariato.

La Regione è parte offesa nel processo. L’opposizione chiede le dimissioni immediate dell’assessora e attacca il presidente Schifani, che però difende la sua giunta: «Non mollo».

A Mazara del Vallo, la Polizia ha arrestato un uomo trovato in casa con mezzo chilo di cocaina e materiale per il confezionamento e la pesatura.

A Marsala, il centrosinistra rompe gli indugi in vista delle amministrative 2026:

Pd, M5S, Verdi-Sinistra, Socialisti e Rifondazione Comunista si alleano con il movimento civico “Si muove la città” di Andreana Patti per costruire un progetto alternativo al governo Grillo.

C’è anche una buona notizia per l’ambiente:

Trapani guadagna sei posizioni nella classifica di Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente, che valuta la qualità ambientale dei capoluoghi italiani.

«Un riconoscimento al lavoro di cittadini, imprese e amministratori» – commenta il sindaco Giacomo Tranchida – «che credono nella sostenibilità come valore condiviso».

E poi una storia che tocca il cuore:

dopo 42 anni, Giovanni Serra, oggi 60enne, torna a cercare i due gemellini che salvò dal mare di San Giuliano, a Trapani, in una mattina d’estate del 1983.

«Non ho mai smesso di pensare a loro» – racconta – «erano spaventati, ma si aggrapparono a me con forza. Voglio solo sapere che stanno bene».

