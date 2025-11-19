Marsala, furti e rapine nel centro storico: arrestato un 34enne

19/11/2025 09:16:00

I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato un uomo di 34 anni, cittadino tunisino, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Marsala. L’arresto arriva al termine di un’indagine avviata nei mesi scorsi e coordinata dalla Procura, dopo una serie di furti e rapine avvenuti nel centro cittadino tra luglio e ottobre 2025.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all’uomo vengono contestati due furti aggravati ai danni di auto in sosta — forzate dopo aver infranto i finestrini — e due rapine aggravate, nelle quali avrebbe usato violenza e minacce per assicurarsi la refurtiva. A questi episodi si aggiungono diverse contestazioni per ricettazione e un prelievo fraudolento effettuato con una carta Postepay risultata rubata.

L’identificazione è arrivata grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel centro urbano e alle testimonianze raccolte dai Carabinieri della Stazione di Marsala. Una ricostruzione che ha permesso agli investigatori di collegare il 34enne ai vari episodi predatori avvenuti negli ultimi mesi.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Trapani, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini preliminari sono ancora in corso.



