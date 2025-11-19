Settimana “Nati per Leggere” 2025: a Marsala quattro giorni dedicati ai più piccoli

19/11/2025 14:02:00

Quattro giornate di letture, laboratori e creatività dedicate alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie.

Marsala aderisce alla Settimana Nazionale *Nati per Leggere* 2025 con un programma fitto di iniziative promosse dall’Amministrazione Grillo, in collaborazione con la Biblioteca comunale Struppa e il Gruppo dei Volontari NpL.

Il tema di quest’anno, “Andiamo dritti alle storie. Leggimi perché mi piace, leggimi ovunque!”, accompagna gli appuntamenti dal 19 al 22 novembre. L’assessore Antonella Ingardia sottolinea l’impegno della comunità cittadina: «Sono momenti che avvicinano bambini e famiglie alla lettura attraverso esperienze condivise, rese possibili grazie al lavoro dei volontari e degli operatori». Il calendario prende il via mercoledì 19 novembre nel reparto di Pediatria dell’Ospedale “Paolo Borsellino”, con letture ad alta voce rivolte ai piccoli pazienti. Da giovedì 20 a sabato 22 le attività si spostano al Complesso Monumentale San Pietro, sede della Biblioteca comunale. Qui, ogni mattina, sono previste letture ad alta voce curate dal personale bibliotecario, dal Gruppo NpL e una sessione di *Kamishibai* proposta da Matilde Sciarrino. Il pomeriggio di giovedì sarà dedicato al laboratorio “Alfabeti della gioia, percorsi per mani e pensieri bambini”, organizzato dalla libreria “Il Circoletto” con Matilde Treno e il supporto dei volontari NpL. La settimana si concluderà venerdì 21 novembre con un momento molto atteso: il teatro-lettura con Fata Stè, seguito da *Favole sonore* a cura dell’associazione Teakanto, un appuntamento pensato per coinvolgere i più piccoli in un viaggio immaginativo fatto di voce e musica. Per partecipare ai laboratori pomeridiani del 20 e 21 novembre è necessaria la prenotazione contattando la Biblioteca comunale: 0923 993413 – bibliotecacomunale@comune.marsala.tp.it.



