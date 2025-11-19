Sezioni
Cultura

» Sociale
19/11/2025 18:30:00

Trapani aderisce alla Campagna Nazionale AIL 2025: le “Stelle di Natale" per la ricerca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/trapani-aderisce-alla-campagna-nazionale-ail-2025-le-stelle-di-natale-per-la-ricerca-450.png

La città di Trapani parteciperà anche quest’anno alla Campagna Nazionale AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, l’appuntamento solidale che coinvolge centinaia di piazze italiane e che nel 2025 si svolgerà dal 5 all’8 dicembre.

 

I volontari AIL saranno presenti a Piazza Vittorio Veneto, davanti all’Ufficio Postale, per offrire ai cittadini i tradizionali prodotti solidali dell’associazione. Il ricavato sarà destinato a finanziare la ricerca scientifica nel campo delle malattie del sangue, oltre alle attività di assistenza ai pazienti ematologici e di sostegno alle loro famiglie.

 

L’AIL sottolinea l’importanza del coinvolgimento dei media locali per diffondere l’iniziativa e sensibilizzare la comunità trapanese sul valore del contributo individuale nella lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Un piccolo gesto, come l’acquisto di una Stella di Natale o di un altro prodotto solidale, può fare una differenza concreta per chi affronta ogni giorno la malattia. La cittadinanza è invitata a partecipare e a sostenere l’impegno dei volontari che da anni rappresentano un punto di riferimento sul territorio.









