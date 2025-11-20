Buongiorno24 del 20 Novembre 2025

20/11/2025 09:08:00

A Marettimo, paura in mare all’ingresso del porto.

Una barca da diporto con il motore in avaria e due uomini a bordo è stata soccorsa dalla Guardia Costiera nonostante il forte vento che spazzava l’isola.

L’intervento tempestivo ha evitato il peggio: entrambi i diportisti sono stati tratti in salvo.

Nel frattempo, una notizia di rilievo giudiziario scuote la provincia: la Cassazione ha confermato le condanne del processo “Scrigno” su mafia e politica.

L’ex deputato regionale Paolo Ruggirello dovrà tornare in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.

A Marsala proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato, con l’obiettivo di contrastare furti, spaccio e illegalità nelle aree più frequentate dai giovani.

In una settimana sono state identificate oltre 200 persone, controllati quasi 100 veicoli e sanzionate diverse violazioni al Codice della strada.

Sabato il servizio interforze – con Polizia, Carabinieri, Finanza ed Esercito – ha portato a 170 identificazioni e 10 multe.

A Mazara del Vallo si rilancia la petizione per una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone.

Una nuova raccolta firme partirà oggi per chiedere verità e giustizia a ventuno anni da quella mattina del 1° settembre 2004.

A Menfi, tragedia nelle campagne: un agricoltore è morto dopo che il trattore su cui stava lavorando si è ribaltato.

A Trapani proseguono invece i lavori per il completamento della passeggiata sulle Mura di Tramontana, che collegherà il percorso panoramico alla parte storica del Bastione Conca e della Caserma Verdinois, restituendo alla città uno dei tratti più belli e dimenticati del suo waterfront.

Sul fronte del turismo, numeri positivi per la provincia di Trapani: nei primi nove mesi del 2025 crescono sia le presenze che i giorni di permanenza media.

L’assessora regionale Elvira Amata parla di “trend molto positivo”, mentre la presidente del Distretto Turistico Rosalia D’Alì punta su “promozione digitale delle esperienze”.

Nel frattempo, la Polizia di Alcamo ha arrestato un uomo di Partinico accusato di una serie di furti ai danni di aziende locali.

Le indagini, supportate dalle immagini di videosorveglianza, hanno portato all’emissione di una misura cautelare.

Condanne pesanti anche per il caso della nave Plutus, che nel 2023 trasportava cinque tonnellate di cocaina per un valore di 850 milioni di euro: cinque imputati sono stati riconosciuti colpevoli, ma i giudici hanno escluso l’esistenza di un’associazione a delinquere.

A Messina, una studentessa del liceo artistico Basile è stata aggredita da due coetanee nei bagni della scuola.

L’assessore regionale Turano parla di “episodio inaccettabile”.

E sul fronte politico, la segretaria provinciale del Partito Democratico di Trapani, Valeria Battaglia, conferma e sostiene con forza la candidatura di Andreana Patti a sindaca di Marsala.

Un progetto che – dice – punta su partecipazione, giustizia sociale e visione nuova per la città.

