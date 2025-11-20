Sezioni
Cultura
20/11/2025 14:05:00

A Marsala presentato "Sogni di zenzero": incontro per dire no alla violenza sulle donne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/a-marsala-presentato-sogni-di-zenzero-incontro-per-dire-no-alla-violenza-sulle-donne-450.jpg

Il 17 novembre, negli spazi di Finestre sul Mondo, l’associazione Il Rumore delle Idee – MarsaLab ha riunito cittadini e studenti in vista del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un appuntamento diverso dal solito, pensato non per ripetere numeri e tragedie, ma per lanciare un messaggio di forza, speranza e solidarietà femminile.

A introdurre la serata è stata la presidente Caterina Martinez, che ha parlato di una rete di sostegno capace di diventare un vero argine contro la violenza di genere. Un invito alle donne a riconoscersi, unirsi, sostenersi.

 

Cuore dell’incontro, la presentazione del libro “Sogni di zenzero”, scritto dalla giornalista Lidia Tilotta insieme alla protagonista del racconto, la ristoratrice senegalese Mareme Cisse. A dialogare con loro, Antonella Milazzo.

 

Il volume, edito da Slow Food, intreccia cibo e vita: è la storia di una donna arrivata in Italia tra povertà, esclusione e momenti di sconforto, che grazie alla cucina è riuscita a reinventarsi e costruire un’attività di successo. Una storia di rinascita, dove il piatto diventa ponte tra culture diverse, dal Senegal alla Sicilia, e prova concreta che anche dopo la violenza e l’indigenza è possibile rialzarsi. Ma soprattutto, che insieme si può.

 

La serata si è chiusa con un assaggio multietnico di dolci siciliani, tunisini e afghani preparati da giovani donne straniere sostenute dalla cooperativa Badia Grande, accompagnati dai vini della cantina Vinci 1947.

Grande la partecipazione di pubblico, con numerosi studenti del serale dell’Istituto Alberghiero di Marsala. Un incontro caldo, coinvolgente, che ha lasciato un segno in chi c’era e una soddisfazione palpabile per l’associazione organizzatrice.









