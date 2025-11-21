Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
21/11/2025 11:57:00

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e menù speciali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Nel centro storico di Marsala, a due passi da Porta Nuova, Osteria Siciliando si prepara alle settimane più vivaci dell’anno con una proposta pensata per chi cerca atmosfere raccolte, lontane dal caos delle grandi sale. Il locale di via Garraffa conferma la sua vocazione: pochi coperti, cura per i dettagli, una cucina che resta fedele alle materie prime isolane e un’accoglienza costruita sul dialogo e sull’ascolto.

Come ogni dicembre, Giuseppe Impiccichè e Valentina Camilleri aprono le porte alle cene aziendali e agli eventi privati, mantenendo lo stile che li contraddistingue da sempre: un servizio attento, un ambiente intimo e la possibilità di vivere momenti di festa senza la frenesia tipica del periodo.
Per le ricorrenze, l’osteria propone un menù dedicato per il pranzo di Natale e uno per il cenone di San Silvestro.

Il 1° gennaio, invece, si torna alla carta, scelta che permette di ordinare con libertà, assecondando i propri gusti e rispettando così i ritmi degli ospiti.
Osteria Siciliando resta aperta tutte le sere a cena, eccetto il mercoledì, e a pranzo la domenica, tutti i giorni festivi o su richiesta di eventi privati.

Dopo quasi dieci anni di attività, il locale conferma la sua identità: un luogo dove mangiare bene, sentirsi accolti e vivere il periodo natalizio senza rinunciare alla tranquillità.

Per informazioni e prenotazioni: Via G. Garraffa 3, Marsala - Tel. 0923 020049 / 349 7370511.
L'Osteria Siciliando è attiva anche sui social: Facebook e Instagram

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762934083-0-guida-completa-ai-convertitori-pdf-2025-word-excel-e-altro.jpg

Guida completa ai convertitori PDF 2025: Word, Excel e altro

Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762962623-0-visura-catastale-storica-per-soggetto-cos-e-a-cosa-serve-e-quando-diventa-indispensabile.jpg

Visura catastale storica per soggetto: cos’è, a cosa serve e...