Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e menù speciali

Nel centro storico di Marsala, a due passi da Porta Nuova, Osteria Siciliando si prepara alle settimane più vivaci dell’anno con una proposta pensata per chi cerca atmosfere raccolte, lontane dal caos delle grandi sale. Il locale di via Garraffa conferma la sua vocazione: pochi coperti, cura per i dettagli, una cucina che resta fedele alle materie prime isolane e un’accoglienza costruita sul dialogo e sull’ascolto.

Come ogni dicembre, Giuseppe Impiccichè e Valentina Camilleri aprono le porte alle cene aziendali e agli eventi privati, mantenendo lo stile che li contraddistingue da sempre: un servizio attento, un ambiente intimo e la possibilità di vivere momenti di festa senza la frenesia tipica del periodo.

Per le ricorrenze, l’osteria propone un menù dedicato per il pranzo di Natale e uno per il cenone di San Silvestro.

Il 1° gennaio, invece, si torna alla carta, scelta che permette di ordinare con libertà, assecondando i propri gusti e rispettando così i ritmi degli ospiti.

Osteria Siciliando resta aperta tutte le sere a cena, eccetto il mercoledì, e a pranzo la domenica, tutti i giorni festivi o su richiesta di eventi privati.

Dopo quasi dieci anni di attività, il locale conferma la sua identità: un luogo dove mangiare bene, sentirsi accolti e vivere il periodo natalizio senza rinunciare alla tranquillità.

Per informazioni e prenotazioni: Via G. Garraffa 3, Marsala - Tel. 0923 020049 / 349 7370511.

L'Osteria Siciliando è attiva anche sui social: Facebook e Instagram.

