In memoria di Danila Tranchida

22/11/2025 15:34:00

Mi piacerebbe ricordare i momenti trascorsi insieme, con quei sorrisi che solo l’adolescenza e la fanciullezza sanno di sapore spontaneo e genuino.

Oggi è un brutto giorno, Danila va via inchiodandoci ai ricordi ma anche alla vulnerabilità della vita. E’ tutto un attimo. Sempre.

Va via una amica, una collega, una donna che ha saputo essere presenza nella vita di chi le stava accanto.

Non ha senso scrivere ancora, e lei non amava la retorica.

Un abbraccio alla sua famiglia. Ad Antonella, mamma a cui è toccato un dolore inenarrabile.

Una preghiera.

Eleonora Milazzo

Vice presidente del consiglio comunale di Marsala

Ricordiamo con affetto la Collega Paola Danila Tranchida che questa mattina è venuta improvvisamente a mancare.

Persona garbata e professionista preparata, seria e impegnata nelle attività del Foro.

La sezione Ondif di Marsala porge le condoglianze alla famiglia.

Con il cuore pieno di dolore abbiamo appreso della prematura scomparsa di Paola Danila Tranchida figlia della nostra cara socia e Past President Antonella Genna.

Tutte le socie della Fidapa Sezione Marsala e la Presidente Rossella Pace, si stringono attorno ad Antonella Genna in un abbraccio sincero e fraterno, pregando affinché il Signore possa accogliere questa giovane anima nella Sua luce infinita.

Che Dio doni ad Antonella Genna ed alla sua famiglia la forza di affrontare questo immenso dolore, e che la fede possa essere un sostegno in queste ore così difficili.

Le nostre più profonde e sentite condoglianze.

Fidapa Marsala