Marsala: è morta Paola Danila Tranchida

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-11-2025/1763812189-0-marsala-e-morta-paola-danila-tranchida.jpg

Marsala è scossa dalla notizia della morte improvvisa di Paola Danila Tranchida, giovane e stimata avvocata del Foro marsalese. Una scomparsa che lascia un profondo dolore nella comunità professionale e in quanti l’hanno conosciuta.

 

Figlia dell’avvocato Diego Tranchida, figura di riferimento dell’avvocatura locale, e della professoressa Antonella Genna, già assessora ai Servizi Sociali del Comune di Marsala, Paola proveniva da una famiglia molto conosciuta in città per l’impegno civile e professionale.

 

Nella sua carriera aveva già saputo distinguersi: era stata vicepresidente della sezione marsalese dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), ruolo nel quale aveva messo in luce capacità, equilibrio e un garbo umano che tutti le riconoscevano.

Colleghi e amici ricordano la sua disponibilità, la preparazione e la gentilezza che accompagnavano il suo lavoro quotidiano. Una giovane professionista apprezzata, che lascia un vuoto difficile da colmare.

 

Ai genitori, Diego Tranchida e Antonella Genna, e a tutti i familiari, giungano le condoglianze della redazione di Tp24.


