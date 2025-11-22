Marsala: è morta Paola Danila Tranchida

22/11/2025 12:46:00

Marsala è scossa dalla notizia della morte improvvisa di Paola Danila Tranchida, giovane e stimata avvocata del Foro marsalese. Una scomparsa che lascia un profondo dolore nella comunità professionale e in quanti l’hanno conosciuta.

Figlia dell’avvocato Diego Tranchida, figura di riferimento dell’avvocatura locale, e della professoressa Antonella Genna, già assessora ai Servizi Sociali del Comune di Marsala, Paola proveniva da una famiglia molto conosciuta in città per l’impegno civile e professionale.

Nella sua carriera aveva già saputo distinguersi: era stata vicepresidente della sezione marsalese dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), ruolo nel quale aveva messo in luce capacità, equilibrio e un garbo umano che tutti le riconoscevano.

Colleghi e amici ricordano la sua disponibilità, la preparazione e la gentilezza che accompagnavano il suo lavoro quotidiano. Una giovane professionista apprezzata, che lascia un vuoto difficile da colmare.

Ai genitori, Diego Tranchida e Antonella Genna, e a tutti i familiari, giungano le condoglianze della redazione di Tp24.