Mazara del Vallo in lutto per la scomparsa di Nicolò Del Forte
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Nicolò Del Forte, di 86 anni, nato a Mazara del Vallo il 24 agosto 1939 e scomparso nella sua città il 21 novembre 2025.
La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Agatone, in via Giovanni Falcone n. 78.
I funerali saranno celebrati lunedì 24 novembre 2025 alle ore 12:00 presso la Parrocchia San Pietro di Mazara del Vallo.
Seguirà la sepoltura nel cimitero comunale.
Marsala: il cordoglio della Camera Penale per la scomparsa di Danila Tranchida
Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa della nostra cara collega Danila Tranchida. Avvocato di grande sensibilità e professionalità, Danila si è sempre distinta per i suoi modi gentili, cortesi e delicati, e per...
Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a...
Il Thanksgiving è una delle ricorrenze più sentite negli Stati Uniti: una giornata dedicata alla gratitudine, alla famiglia e alla condivisione, celebrata ogni anno con il tradizionale pranzo e il famoso taglio del...
Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...
Nel centro storico di Marsala, a due passi da Porta Nuova, Osteria Siciliando si prepara alle settimane più vivaci dell’anno con una proposta pensata per chi cerca atmosfere raccolte, lontane dal caos delle grandi...