23/11/2025 09:07:00

Mazara del Vallo in lutto per la scomparsa di Nicolò Del Forte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-11-2025/1763885304-0-mazara-del-vallo-in-lutto-per-la-scomparsa-di-nicolo-del-forte.jpg

 

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Nicolò Del Forte, di 86 anni, nato a Mazara del Vallo il 24 agosto 1939 e scomparso nella sua città il 21 novembre 2025.

 

La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Agatone, in via Giovanni Falcone n. 78.
I funerali saranno celebrati lunedì 24 novembre 2025 alle ore 12:00 presso la Parrocchia San Pietro di Mazara del Vallo.
Seguirà la sepoltura nel cimitero comunale.