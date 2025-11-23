Trapani e Marsala piangono Antonio Stinco, voce storica del calcio trapanese
Profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Stinco, ex arbitro e storico radiocronista e telecronista, scomparso all’età di 82 anni. Impiegato alle Poste, per decenni è stato una delle voci più amate e riconoscibili dello sport trapanese, capace di trasmettere con competenza e passione le emozioni del calcio locale.
Stinco ha legato il suo nome alle radiocronache e telecronache, raccontando con professionalità e calore le partite del Trapani Calcio e del Marsala 1912, diventando un punto di riferimento per tifosi e appassionati.
La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo dello sport e in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato per la dedizione, la competenza e la profonda umanità.
