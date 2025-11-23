Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
23/11/2025 18:36:00

Trapani e Marsala piangono Antonio Stinco, voce storica del calcio trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-11-2025/trapani-e-marsala-piangono-antonio-stinco-voce-storica-del-calcio-trapanese-450.jpg

Profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Stinco, ex arbitro e storico radiocronista e telecronista, scomparso all’età di 82 anni. Impiegato alle Poste, per decenni è stato una delle voci più amate e riconoscibili dello sport trapanese, capace di trasmettere con competenza e passione le emozioni del calcio locale.

Stinco ha legato il suo nome alle radiocronache e telecronache, raccontando con professionalità e calore le partite del Trapani Calcio e del Marsala 1912, diventando un punto di riferimento per tifosi e appassionati.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo dello sport e in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato per la dedizione, la competenza e la profonda umanità.