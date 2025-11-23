Sezioni
Economia

» Trasporti
23/11/2025 18:00:00

Aeroporto di Birgi, Fabio Alba nominato cabin service superior Ryanair

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-11-2025/aeroporto-di-birgi-fabio-alba-nominato-cabin-service-superior-ryanair-450.jpg

Fabio Alba, classe 1979, presidente dell’Associazione Strutture Extralberghiere e Locazioni Turistiche Sicilia, è stato designato cabin service supervisor della nuova base Ryanair che sarà operativa all’aeroporto Trapani-Marsala Vincenzo Florio da gennaio 2026.

 

In servizio nella compagnia irlandese da oltre vent’anni, Alba ha già ricoperto incarichi di responsabilità negli scali di Pisa (2005-2010), Trapani-Birgi (2010-2017) e, più recentemente, presso la base di Palermo.

 

Parallelamente all’attività nel trasporto aereo, ha maturato competenze nel marketing territoriale. Nel 2024 ha ottenuto il titolo di Destination Manager e ha promosso iniziative locali legate alla valorizzazione turistica di Marsala, dove risiede da oltre quindici anni. È fondatore del movimento “Marsala Destinazione Turistica”.

Alba ha dichiarato che il rilancio dell’aeroporto potrà contribuire allo sviluppo del territorio, sottolineando la necessità di una collaborazione tra operatori turistici. Secondo le previsioni, nel 2026 lo scalo servirà oltre 25 rotte.

 

Lunedì 24 novembre alle ore 16, al Circolo Lilybeo di Marsala, è in programma un incontro tra operatori turistici, partiti politici e movimenti civici per discutere criticità, dati sui flussi e possibili modalità di collaborazione pubblico-privato per il rilancio della destinazione.

 









