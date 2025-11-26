RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la radio più ascoltata

26/11/2025 09:16:00

L’ultima rilevazione Audiradio — condotta tra l’8 aprile e il 13 ottobre 2025 — offre un nuovo quadro degli ascolti radiofonici in provincia di Trapani. E il risultato non cambia: RMC 101 resta l’emittente più ascoltata.

Nel giorno medio la radio marsalese raggiunge 26 mila ascoltatori, mentre la rilevazione sui 7 giorni certifica 94 mila contatti, un dato vicino alla soglia delle centomila unità. Numeri che seguono il percorso di crescita già registrato nel primo semestre, quando gli ascoltatori settimanali erano stati 68 mila.

Audiradio, il principale strumento di misurazione dell’audience radiofonica in Italia, fornisce un quadro ormai chiaro: nel panorama locale, poche realtà mostrano una tenuta simile a quella di RMC 101. L’emittente continua a essere scelta da un pubblico trasversale grazie a un mix collaudato di intrattenimento, musica e informazione, con la redazione diretta da Giacomo Di Girolamo che mantiene un ruolo centrale nella narrazione quotidiana del territorio.

Alla solidità del palinsesto si aggiunge la presenza costante negli eventi, dalle iniziative estive di Favignana alle collaborazioni con appuntamenti di richiamo come il Cous Cous Fest, che hanno contribuito a rafforzare la riconoscibilità del marchio.

Per aziende, attività commerciali e organizzatori di eventi, la fotografia è nitida: RMC 101 resta il canale più efficace per raggiungere un pubblico ampio e fidelizzato in tutta la provincia. Una conferma autorevole, che ribadisce il peso dell’emittente nel panorama informativo e pubblicitario locale.



