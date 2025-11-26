Paura sul volo Aeroitalia: boato e fiamme dal motore, l'aereo torna indietro

26/11/2025 13:55:00

Attimi di apprensione, questa mattina 26 novembre, per i passeggeri del volo Aeroitalia XZ02350 partito alle 6.30 da Cagliari Elmas e diretto a Milano Linate. Pochi minuti dopo il decollo, intorno alle 6.40, a bordo si è udito un forte boato provenire da uno dei motori, seguito da una breve fiammata.

Il comandante ha immediatamente attivato le procedure di sicurezza e, sebbene i controlli interni non abbiano evidenziato anomalie significative, ha scelto di invertire la rotta e rientrare a Cagliari per precauzione. Una volta atterrato, il velivolo è stato ispezionato e i passeggeri fatti sbarcare.

La compagnia ha spiegato in una nota che si è trattato di “una problematica tecnica riscontrata a uno dei motori”. Aeroitalia ha sottolineato che “la situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo o dei passeggeri” e che la decisione del comandante è stata presa “in piena osservanza delle procedure e in accordo con le autorità aeronautiche”.

I viaggiatori sono stati riprotetti sul volo successivo diretto a Linate. A bordo, però, la paura non è mancata.



