Economia

Trasporti
26/11/2025 13:55:00

Paura sul volo Aeroitalia: boato e fiamme dal motore, l'aereo torna indietro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-11-2025/1764161705-0-paura-sul-volo-aeroitalia-boato-e-fiamme-dal-motore-l-aereo-torna-indietro.jpg

Attimi di apprensione, questa mattina 26 novembre, per i passeggeri del volo Aeroitalia XZ02350 partito alle 6.30 da Cagliari Elmas e diretto a Milano Linate. Pochi minuti dopo il decollo, intorno alle 6.40, a bordo si è udito un forte boato provenire da uno dei motori, seguito da una breve fiammata.

 

Il comandante ha immediatamente attivato le procedure di sicurezza e, sebbene i controlli interni non abbiano evidenziato anomalie significative, ha scelto di invertire la rotta e rientrare a Cagliari per precauzione. Una volta atterrato, il velivolo è stato ispezionato e i passeggeri fatti sbarcare.

 

La compagnia ha spiegato in una nota che si è trattato di “una problematica tecnica riscontrata a uno dei motori”. Aeroitalia ha sottolineato che “la situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo o dei passeggeri” e che la decisione del comandante è stata presa “in piena osservanza delle procedure e in accordo con le autorità aeronautiche”.

 

I viaggiatori sono stati riprotetti sul volo successivo diretto a Linate. A bordo, però, la paura non è mancata.









