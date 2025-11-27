Sezioni
Sport

Domenica a Mazara del Vallo si chiuderà il Running Sicily con la XXII Mezza Maratona

Sarà Mazara del Vallo a chiudere, domenica 30 novembre, l’edizione 2025 del Running Sicily – Trofeo Packitalia con la XXII Half Marathon – Maratonina di Sicilia, in programma alle 9.30 dal suggestivo Lungomare Giuseppe Mazzini (scalinata). La manifestazione, organizzata dal Gruppo sportivo Atletica Mazara con il patrocinio e contributo del Comune, rappresenta uno degli appuntamenti più longevi e prestigiosi del panorama podistico siciliano. Sono oltre 600 gli atleti iscritti, provenienti da tutta la Sicilia e da numerose regioni italiane, pronti a sfidarsi sul percorso cittadino di 21,097 km, interamente tracciato tra mare, centro storico e luoghi iconici della città. "La Maratonina di Sicilia è un patrimonio sportivo della nostra città – sottolinea Salvo Piccione, presidente del GS Atletica Mazara – ogni anno rinnoviamo con entusiasmo un evento che unisce sport, tradizione e comunità. Accogliere oltre 600 atleti è motivo d’orgoglio e testimonia il lavoro di una squadra di volontari, tecnici e istituzioni che crede nella crescita del movimento podistico".

La XXII Half Marathon, gara nazionale FIDAL Bronze e tappa conclusiva del Running Sicily-Trofeo Packitalia, sarà valida quale Campionato regionale individuale Master di Maratonina e prova del circuito "Mare e Monti", mentre il traguardo della 7 km. rappresenterà la 22° prova del Grand Prix Provinciale.

“Concludere il Running Sicily a Mazara del Vallo ha un significato speciale – afferma Nando Sorbello, organizzatore del circuito – questa tappa rappresenta la sintesi perfetta dei valori del nostro progetto: qualità organizzativa, storia sportiva e capacità di attrarre atleti da tutta Italia. È stata un’edizione ricca di novità, tra cui l’avvio del Running Europe Tour con Varsavia e Malta. Adesso guardiamo, già, alla stagione 2026, con l’obiettivo di crescere ancora e coinvolgere nuovi appassionati". 









