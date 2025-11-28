Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe Continental 

28/11/2025 09:00:00

Per chi a Trapani conosce e frequenta Nails in Love, la partecipazione di Clarissa Sansica non è una sorpresa. Dodici anni di lavoro costante, un centro in continua crescita e una comunità di clienti affezionate: è da questo percorso che nasce la chiamata che, dal 25 al 27 novembre scorso, l’ha portata a Napoli nello staff impegnato nella cura estetica delle concorrenti di Miss Europe Continental.

A far crescere Nails in Love è stato soprattutto il rapporto costruito con le clienti: un mix di professionalità e gentilezza che ha trasformato il salone in un punto di riferimento per chi cerca servizi precisi, curati, personalizzati e realmente professionali. Col tempo Clarissa ha ampliato competenze e offerta, fino al recente trasferimento nella sede di via Angelo Aiuto nel comune di Trapani, dove oggi coordina un team preparato e affiatato.

Accanto al lavoro in salone, Clarissa porta avanti da anni corsi di formazione per onicotecniche, rivolti sia a professioniste già attive nel settore sia a chi desidera iniziare questo percorso. Una scelta che racconta bene il suo modo di intendere la professione: crescere, condividere e mantenere standard elevati.

L’esperienza di Napoli ha rappresentato un passaggio significativo, in linea con il cammino costruito negli anni. «Per me è stata un’occasione per uscire dalla routine e vedere da vicino altri modi di lavorare. Sono esperienze che aprono la mente: si impara, ci si confronta e si torna in salone con idee nuove. Un’esperienza intensa, vissuta con curiosità e con la voglia di crescere ancora», racconta Clarissa.

La partecipazione allo staff di Miss Europe Continental è stata un’importante opportunità di visibilità, ma soprattutto la conferma della solidità di una professionista radicata nella sua città e riconosciuta anche oltre il territorio.

