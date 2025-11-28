Marsala, addio a Vito Buffa

28/11/2025 20:06:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il dottor Vito Buffa, persona stimata e conosciuta a Marsala per la sua professionalità, la dedizione al lavoro e la profonda umanità con cui si è sempre distinto.

La camera ardente è stata allestita presso la sua abitazione in Contrada San Giuseppe Tafalia n. 232.



I funerali si terranno, domani, sabato 29 novembre 2025 alle ore 11:30 nella Chiesa SS. Trinità di Contrada Ranna, a Marsala.

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, i familiari e i parenti tutti, che ringraziano quanti vorranno unirsi al loro dolore.

I servizi funebri sono curati dalle Onoranze Funebri Antonio Ragona & D’Antoni.