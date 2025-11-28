Sezioni
Se ne sono andati
28/11/2025 20:06:00

Marsala, addio a Vito Buffa

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il dottor Vito Buffa, persona stimata e conosciuta a Marsala per la sua professionalità, la dedizione al lavoro e la profonda umanità con cui si è sempre distinto.

 

La camera ardente è stata allestita presso la sua abitazione in Contrada San Giuseppe Tafalia n. 232.
 

I funerali si terranno, domani, sabato 29 novembre 2025 alle ore 11:30 nella Chiesa SS. Trinità di Contrada Ranna, a Marsala.

 

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, i familiari e i parenti tutti, che ringraziano quanti vorranno unirsi al loro dolore.

 

I servizi funebri sono curati dalle Onoranze Funebri Antonio Ragona & D’Antoni.


Se ne sono andati | 2025-11-26 10:12:00
Marsala, addio a Diego Lombardo

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Diego Lombardo, di 87 anni, nato a Marsala il 28 febbraio 1938 e scomparso nella sua città il 24 novembre 2025. La camera ardente è allestita presso la sua abitazione in...

Se ne sono andati | 2025-11-28 08:53:00
Mazara del Vallo, addio a Salvatore Randazzo

È venuto a mancare all’età di 75 anni Salvatore Randazzo, nato a Mazara del Vallo il 6 maggio 1950 e scomparso il 24 novembre 2025 ad Augsburg, in Germania, dove viveva da tempo. La camera ardente è allestita presso...