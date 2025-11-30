Oggi il gran finale della Running Sicily con la mezza maratona di Mazara

30/11/2025 00:06:00

Mazara del Vallo si prepara a vivere oggi, (domenica 30 novembre) una mattinata di grande atletica con la XXII Half Marathon, gara nazionale FIDAL Bronze, che farà da ultimo atto al Running Sicily – Trofeo Packitalia 2025, circuito internazionale organizzato dall’ASD Agex di Nando Sorbello. L’evento, che chiude una stagione iniziata a febbraio con la LifeStar Malta Marathon e proseguita tra Catania, Sant’Alfio e Palermo, richiamerà oltre 600 atleti provenienti da dieci nazioni.

La gara, che prenderà il via alle 9.30 dal suggestivo Lungomare Giuseppe Mazzini, sarà valida quale Campionato Regionale Individuale Master di Maratonina, oltre che come prova conclusiva del circuito regionale “Mari e Monti”. Parallelamente si correrà la 7 km, 22ª prova del Grand Prix Provinciale.

La manifestazione, organizzata dal Gruppo Sportivo Atletica Mazara guidato da Salvatore Piccione, con il patrocinio e il contributo del Comune di Mazara del Vallo, è diventata negli anni un punto di riferimento nel panorama podistico siciliano e non solo.

I riflettori saranno puntati, soprattutto, su Soumaila Diakite, pettorale n. 1, 25 anni, maliano dell’Universitas Palermo, reduce dalla vittoria della mezza, alla Maratona di Palermo in 1h06’29. Diakite, che vanta un primato personale di 1h06’00 stabilito il 19 ottobre scorso a Cremona, può puntare, oltre che al successo anche al record della corsa, datato 2006 quando Francesco Ingargiola fermò il cronometro sull’1h06’39. In gara con il pettorale n. 2 il talento di Pantelleria, Dario Pietro Ferrante (Universitas Palermo) Campione Italiano di corsa su strada nella distanza dei 100 km.

Tra le donne occhi su Luana Russo della Sciacca Running, pettorale n. 3, seconda nel 2023 e terza lo scorso anno, candidata a un ruolo da protagonista in una gara nella quale l’attuale primato femminile – 1h17’41 – appartiene a Federica Cernigliaro (stabilito nel 2024).

La starting list racconta la varietà e l’anima popolare della corsa: in gara ci saranno atleti élite e amatori: il più anziano sarà Andrea Greco, 85 anni, simbolo della passione senza età, mentre la più giovane la 19enne Chiara Giardina. E non mancherà la presenza del mondo paralimpico, con Vito Massimo Catania che spingerà la carrozzella di Giusy La Loggia, tra i simboli della corsa inclusiva siciliana.

L’organizzazione ha previsto premi in denaro per i primi tre assoluti ed un bonus supplementare per chi batterà il record del percorso, con l’obiettivo dichiarato di incentivare una gara spettacolare e tecnicamente di buon livello.



