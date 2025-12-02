Buongiorno24 del 2 Dicembre 2025

02/12/2025 09:19:00

Ecco i temi della nuova puntata di Buongiorno24, in diretta alle 9.30 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social.

A Trapani tiene banco la vicenda dei 300 mila euro destinati dalla Regione al Trapani Calcio. La Corte dei Conti ha aperto un fascicolo per verificare la procedura e l’utilizzo del contributo, inserito nel capitolo del turismo ma usato dalla società di Valerio Antonini per trasferte, voli privati e iniziative di marketing. Nel dossier spunta anche il nome di Roberto Schifani, figlio del presidente della Regione, consulente del club.

Sul fronte politico, giornata cruciale all’Assemblea regionale siciliana, dove oggi si vota la mozione di sfiducia al presidente Renato Schifani. La bocciatura è considerata scontata, ma il voto diventa un vero test per la maggioranza, attraversata nelle ultime settimane da tensioni interne e fibrillazioni tra Lega, Fratelli d’Italia e Mpa.

Sempre a Trapani, clima acceso al Consiglio comunale. La Conferenza dei capigruppo è stata sospesa e gli atti sulla possibile decadenza di nove consiglieri comunali sono stati inviati all’Assessorato regionale agli Enti Locali, che dovrà stabilire se lo Statuto è stato applicato correttamente e se la procedura doveva essere avviata. Una vicenda destinata a incidere sugli equilibri di Palazzo Cavarretta.

L’emergenza idrica torna a colpire la provincia. Un nuovo guasto alla condotta principale ha creato disagi per diverse ore prima dell’intervento risolutivo di Siciliacque. Intanto il bacino di Trinità torna a sversare, mentre la Regione insiste per ottenere dal Ministero l’innalzamento della soglia della diga Garcia.

Ad Alcamo il Comune rilancia il piano delle demolizioni degli immobili abusivi, stanziando 1,2 milioni di euro per un accordo quadro di quattro anni, dopo trent’anni di gare deserte. In zona Aleccia oltre 150 ville abusive attendono ancora un provvedimento definitivo, mentre migliaia di pratiche di sanatoria restano ferme per mancanza di personale.

Dall’aeroporto di Punta Raisi arrivano nuovi sequestri di souvenir illegali: teste di coccodrillo essiccate, tartarughe protette, lumache giganti africane e mandibole di squalo. Oggetti vietati dalla Convenzione CITES che i viaggiatori tentavano di introdurre senza autorizzazione.

Infine, a Partanna i Carabinieri hanno arrestato un 37enne trovato in casa con 42 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, due bilancini e materiale per il confezionamento. Il giudice ha disposto l’obbligo di dimora e l’obbligo di firma.

