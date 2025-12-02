Marsala: non rispondono ai parenti, paura in via Mazzini per una coppia di anziani

02/12/2025 09:52:00

Momenti di apprensione questa mattina in via Mazzini, a Marsala, dove è scattato un intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 per una coppia di anziani residente al quinto piano di un edificio.

I familiari non riuscivano a mettersi in contatto con i due coniugi, che hanno alcuni problemi di salute, e temendo il peggio hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autoscala, salendo dall’esterno per accedere all’abitazione, mentre un’ambulanza è rimasta in attesa in strada.

Fortunatamente, una volta entrati, i soccorritori hanno constatato che la coppia stava bene. Solo un grande spavento, dunque, per i parenti e per il vicinato.

L’operazione ha comunque creato un po’ di caos nella zona: il traffico in via Mazzini è stato rallentato per consentire le manovre di soccorso. Dopo i controlli di rito, la situazione è tornata alla normalità.



