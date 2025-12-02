Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
02/12/2025 09:52:00

Marsala: non rispondono ai parenti, paura in via Mazzini per una coppia di anziani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-12-2025/marsala-non-rispondono-ai-parenti-paura-in-via-mazzini-per-una-coppia-di-anziani-450.jpg

Momenti di apprensione questa mattina in via Mazzini, a Marsala, dove è scattato un intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 per una coppia di anziani residente al quinto piano di un edificio.

 

I familiari non riuscivano a mettersi in contatto con i due coniugi, che hanno alcuni problemi di salute, e temendo il peggio hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autoscala, salendo dall’esterno per accedere all’abitazione, mentre un’ambulanza è rimasta in attesa in strada.

 

Fortunatamente, una volta entrati, i soccorritori hanno constatato che la coppia stava bene. Solo un grande spavento, dunque, per i parenti e per il vicinato.

 

L’operazione ha comunque creato un po’ di caos nella zona: il traffico in via Mazzini è stato rallentato per consentire le manovre di soccorso. Dopo i controlli di rito, la situazione è tornata alla normalità.









Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...