Se ne sono andati
Marsala, addio a Concetto Carveni

È venuto improvvisamente a mancare all’affetto dei suoi cari Concetto Carveni, persona stimata e benvoluta da quanti lo conoscevano.

Ne danno il triste annuncio la moglie Aurelia Monaco, i figli Marta con il marito Vincenzo, Giacomo con la moglie Rosanna, e i nipoti Giuseppe, Federico, Federica e Marco, che lo ricordano con profondo affetto e gratitudine per l’amore e i valori che ha saputo trasmettere.

La camera ardente è allestita presso la Sala del Commiato delle Onoranze Funebri Angileri in largo Sansone, a Marsala.
I funerali si terranno mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 16:30 presso la Chiesa Maria SS. Ausiliatrice (Salesiani).


Marsala, ci ha lasciati Salvatore Di Marco

Stamattina ci ha lasciati Salvatore Di Marco, ne danno il triste annuncio la moglie Emilia, i figli Vincenzo con Katiuscia, Giorgio con David e le nipoti Emilia e Benedetta.  Lo ricorda la nuora katiuscia . “Mio suocero era un...