Marsala, addio a Concetto Carveni

02/12/2025 16:53:00

È venuto improvvisamente a mancare all’affetto dei suoi cari Concetto Carveni, persona stimata e benvoluta da quanti lo conoscevano.

Ne danno il triste annuncio la moglie Aurelia Monaco, i figli Marta con il marito Vincenzo, Giacomo con la moglie Rosanna, e i nipoti Giuseppe, Federico, Federica e Marco, che lo ricordano con profondo affetto e gratitudine per l’amore e i valori che ha saputo trasmettere.

La camera ardente è allestita presso la Sala del Commiato delle Onoranze Funebri Angileri in largo Sansone, a Marsala.

I funerali si terranno mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 16:30 presso la Chiesa Maria SS. Ausiliatrice (Salesiani).