Se ne sono andati
02/12/2025 11:24:00

Marsala, ci ha lasciati Salvatore Di Marco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-12-2025/1764671407-0-marsala-ci-ha-lasciati-salvatore-di-marco.jpg

Stamattina ci ha lasciati Salvatore Di Marco, ne danno il triste annuncio la moglie Emilia, i figli Vincenzo con Katiuscia, Giorgio con David e le nipoti Emilia e Benedetta.

Lo ricorda la nuora Katiuscia. “Mio suocero era un Signore di altri tempi, una gran persona perbene, talmente perbene che, più di una volta, ho pensato che non fosse per questo mondo. Innamorato sempre fino all’ultimo respiro della sua Emilia, e’ stato un padre presente e discreto, ha amato profondamente i suoi figli e, soprattutto, le sue adorate nipoti delle quali ha continuato a chiedere fino all’ultimo. Le mie figlie hanno avuto la fortuna di avere questo nonno meraviglioso, il migliore dei nonni. Salvatore lascia un’eredità incredibile, fatta di racconti, poesie, di sorrisi rassicuranti, di bontà, di onestà, di resilienza, di amore e di grande dignità, quella dignità che lo ha accompagnato nel suo dolore più grande: la perdita di suo figlio Claudio, che adesso raggiunge“.

I funerali si terranno domani alle 12 presso la chiesa di San Francesco di Paola, a Corso Calatafimi, a Marsala. I funerali saranno curati dall’onoranze funebri Angileri.


