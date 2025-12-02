Nasce "Etna Sky", la compagnia area siciliana contro il caro voli

02/12/2025 18:41:00

Una nuova compagnia aerea “made in Sicily” potrebbe presto decollare per contrastare il caro-voli da e per l’Isola. Ad annunciarlo è il deputato nazionale ed ex assessore regionale al Turismo Manlio Messina, che sui social anticipa la nascita di Etna Sky, un vettore interamente siciliano con tariffe più accessibili e agevolazioni dedicate ai residenti.

“Quante volte avete detto: i biglietti costano troppo, impossibile viaggiare? – scrive Messina –. A breve potrete smettere di dirlo e cominciare a volare siciliano. Una nuova compagnia aerea Made in Sicily, con quotazioni competitive e prezzi super speciali per i nostri conterranei”.

Il parlamentare sottolinea come spesso un volo Catania–Milano finisca per costare quanto una tratta intercontinentale: “Se siete stanchi di pagare un Catania/Milano quanto un Milano/New York, preparatevi a volare siciliano. Noi stiamo per decollare, allacciate la cintura”.

La notizia è stata rilanciata anche dalla pagina Facebook “Sicilia in volo”, sempre attenta al tema dei trasporti aerei nell’Isola: "Manlio Messina è politicamente noto e come ormai è chiaro ha a che fare con Etna Sky la nuova compagnia aerea made in Sicily oggi ufficializzata. Commenti di natura politica saranno nascosti - cancellati: la notizia che ci interessa riguarda il nuovo vettore e quello che proporrà all'utenza. Seguiremo tutti gli sviluppi, qualcosa la sapevamo, qualcosa in più oggi sappiamo e man mano ve ne renderemo conto".

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma l’annuncio alimenta le aspettative di tanti siciliani che da anni chiedono soluzioni concrete contro l’aumento dei prezzi sui collegamenti nazionali.



