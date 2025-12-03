Marsala, addio a Raffaele Licari

03/12/2025 09:59:00

È venuto a mancare all’età di 77 anni Raffaele Licari, figura conosciuta e stimata a Marsala, dove per tutta la vita ha portato avanti con dedizione la sua attività di commerciante, guidando lo storico negozio di merceria e macchine per cucire Necchi.

Un uomo laborioso, corretto e profondamente legato alla sua famiglia, lascia un vuoto che nessuno potrà colmare.

Ne piangono la scomparsa la moglie Paola, i figli Laura e Nicola, i suoi amati nipoti, la nuora e il genero, Giovanna e Davide, insieme a tutti coloro che gli hanno voluto bene e che oggi ne ricordano il sorriso discreto e la bontà d’animo.

I funerali si terranno il 4 dicembre alle ore 11:00, presso la Chiesa dei Salesiani di Marsala.

La famiglia ringrazia quanti vorranno unirsi al loro dolore e ricordarlo con una preghiera.

Il servizio funebre è gestito dall'impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala.