Se ne sono andati
03/12/2025 09:59:00

Marsala, addio a Raffaele Licari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764752484-0-marsala-addio-a-raffaele-licari.jpg

È venuto a mancare all’età di 77 anni Raffaele Licari, figura conosciuta e stimata a Marsala, dove per tutta la vita ha portato avanti con dedizione la sua attività di commerciante, guidando lo storico negozio di merceria e macchine per cucire Necchi.
Un uomo laborioso, corretto e profondamente legato alla sua famiglia, lascia un vuoto che nessuno potrà colmare.

Ne piangono la scomparsa la moglie Paola, i figli Laura e Nicola, i suoi amati nipoti, la nuora e il genero, Giovanna e Davide, insieme a tutti coloro che gli hanno voluto bene e che oggi ne ricordano il sorriso discreto e la bontà d’animo.

I funerali si terranno il 4 dicembre alle ore 11:00, presso la Chiesa dei Salesiani di Marsala.
La famiglia ringrazia quanti vorranno unirsi al loro dolore e ricordarlo con una preghiera.

Il servizio funebre è gestito dall'impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala.


Se ne sono andati | 2025-12-02 16:53:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-12-2025/marsala-addio-a-concetto-carveni-250.jpg

Marsala, addio a Concetto Carveni

È venuto improvvisamente a mancare all’affetto dei suoi cari Concetto Carveni, persona stimata e benvoluta da quanti lo conoscevano.Ne danno il triste annuncio la moglie Aurelia Monaco, i figli Marta con il marito Vincenzo, Giacomo con...

Se ne sono andati | 2025-12-03 10:32:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/mazara-del-vallo-addio-a-giuseppe-ribaudo-250.jpg

Mazara del Vallo, addio a Giuseppe Ribaudo

È venuto a mancare all’età di 70 anni Giuseppe Ribaudo, nato a Mazara del Vallo il 9 giugno 1955 e scomparso il 1° dicembre 2025 nella sua città. La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria...