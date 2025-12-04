Trapani, i sindacati blindano Pulvirenti: “Ha smantellato privilegi e riportato ordine”

04/12/2025 06:59:00

Sabrina Pulvirenti è Commissaria dell’ASP di Trapani dal mese di luglio 2025. È una donna che, da quando è arrivata, non si è risparmiata: ha parlato poco e fatto tanto, spesso in silenzio. Ha trovato una situazione non facile da gestire: lo scandalo dei ritardi dei referti ha consegnato una sanità sfilacciata nella fiducia degli utenti e, soprattutto, con molti occhi puntati.

Di fatto è riuscita a mettere a sistema il reparto di Anatomia Patologica, non solo da un punto di vista strutturale ma anche organico, con l’espletamento del concorso per primario, che ha preso servizio nel mese di novembre scorso.

Il lavoro della neo Commissaria, che ha già dato la sua disponibilità a rimanere, è molto apprezzato dalle sigle sindacali che quotidianamente si occupano di sanità.

Fp Cisl e Uil Fpl a sostegno di Pulvirenti

Le segreterie provinciali di Cisl Fp e Uil Fpl esprimono il loro fermo sostegno alla Commissaria straordinaria dell’ASP di Trapani, Sabrina Pulvirenti, per l’intenso e incisivo lavoro svolto nei suoi primi quattro mesi di mandato.

Dicono i segretari generali di categoria, Marco Corrao e Giorgio Macaddino:

“In questo breve periodo la Commissaria ha rotto equilibri consolidati e smantellato status di privilegio, portando alla luce negligenze che hanno creato guasti alla nostra sanità. Ancora oggi c’è qualcuno che accusa la dottoressa Pulvirenti di creare “immobilismo”, ma questo blocco è in realtà un’azione di legalità. Questo si manifesta nel non aver proceduto al rinnovo di incarichi professionali arbitrariamente prorogati, nel velocizzare le procedure concorsuali dei direttori facenti funzioni per dare maggiore stabilità ai reparti, e tanto altro ancora.”

E aggiungono: “Sosteniamo la Commissaria per aver annullato l’affidamento di lavori presso il presidio ospedaliero di Castelvetrano non in linea con i dettami contrattuali e per aver imposto modifiche ai percorsi di accesso al pronto soccorso di Trapani per garantirne l’idoneità.”

Proseguono: “Nonostante le resistenze di soggetti nostalgici — che rischiano di arrossire per gli irricevibili intendimenti che avevano tentato di propinare — sono stati raggiunti risultati tangibili. Sono in corso ristrutturazioni e realizzazioni ex novo di strutture su tutto il territorio provinciale, finanziate anche dal PNRR. Sono stati acquisiti beni di diagnostica strumentale che mancavano da tempo, ed è in atto una ricognizione propedeutica alla stabilizzazione di diverse tipologie professionali.”

“Ovviamente permangono criticità, come la necessità di ottimizzare le condizioni di lavoro e trovare soluzioni per le novelle mamme lavoratrici. Noi saremo vigili e verificheremo passo dopo passo, ma è necessario concedere un congruo tempo per mettere in linea tutte le criticità accumulate. Giù le mani dalla Pulvirenti — concludono Macaddino e Corrao — lasciamola fare, sosteniamola, non lasciamola sola a combattere scomode e complesse vicende amministrative.”



