Trapani, sopralluogo del sindaco Tranchida al nuovo Parcheggio Egadi

06/12/2025 20:00:00

Il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha effettuato un sopralluogo al rinnovato Nuovo Parcheggio Egadi, sito in via dei Grandi Eventi, accompagnato dagli ingegneri Sergio Amenta (progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza) e Orazio Amenta, oltre ai responsabili delle ditte ARG Lavori Edili e Ferroviari Srl e True Service di Pietro Lodato, quest’ultima impegnata nella videosorveglianza e trasmissione dati.

Il parcheggio, completamente riqualificato, offre 500 posti auto, tra cui 16 dedicati ai camper e una riserva per i posti auto per disabili. Nell’ambito del progetto di riqualificazione energetica, sono stati installati 105 corpi illuminanti e un impianto fotovoltaico da circa 40 kilowatt, che consentirà di alimentare a energia zero l’intera area. Per garantire sicurezza, l’area è sorvegliata da 36 videocamere ad alta risoluzione.

Il Sindaco Tranchida ha commentato: “Con la realizzazione di quest’opera, finanziata con oltre mezzo milione di euro di fondi pubblici, Trapani compie un passo avanti verso una mobilità più moderna e sostenibile. L’obiettivo è incentivare l’uso dei mezzi pubblici per raggiungere il centro storico, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, rendendo la città più europea e funzionale. Insieme a questo parcheggio, infatti, sarà potenziato il collegamento con il Pullman veloce fino alla Madonnina della Marina.”

Tranchida ha sottolineato inoltre l’importanza di campagne di sensibilizzazione per promuovere una mobilità alternativa, comoda e sostenibile, invitando cittadini e turisti a lasciare l’auto e utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi in città.



