Cronaca

» Sanità
06/12/2025 12:08:00

 Asp Trapani: al via l'elenco provinciale degli Psicologi delle cure primarie
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/asp-trapani-al-via-l-elenco-provinciale-degli-psicologi-delle-cure-primarie-450.jpg

Pubblicato sul sito dell'Asp di Trapani l'elenco provvisorio degli Psicologi delle cure primarie, per il 2025 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. L’avviso era stato pubblicato dall’ASP nei mesi scorsi.

 

Lo “Psicologo delle cure primarie” è una nuova figura previsto dalla Legge regionale n. 18/2023 e dal decreto attuativo del Presidente della Regione del 27 novembre 2024, che integra la salute mentale nel sistema sanitario di base. Viene inserito nei Distretti sociosanitari per l’attività di assistenza psicologica primaria, in collaborazione con medici di famiglia, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali, e all'interno di strutture come le Case di Comunità.

Pubblicato anche l’elenco esclusi. Eventuali osservazioni e istanze di riesame riguardo alla propria posizione in graduatoria potranno essere presentate da parte degli interessati entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione, esclusivamente tramite Pec indirizzata a gestione.amministrativa.territoriale@pec.asptrapani.it, con indicazione esaustiva delle relative motivazioni.

Qui gli elenchi: https://www.asptrapani.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=10788

 









