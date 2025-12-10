Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
10/12/2025 13:40:00

Valderice: per l'opposizione i precari del Comune sono a rischio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765370977-0-valderice-per-l-opposizione-i-precari-del-comune-sono-a-rischio.jpg

Il Gruppo Consiliare “La Scelta per Valderice” denuncia con fermezza l’ennesimo ritardo dell’Amministrazione comunale nell’approvazione degli atti contabili fondamentali, una situazione che mette a serio rischio la stabilizzazione degli ultimi lavoratori precari del Comune.

Il Rendiconto della gestione 2024 è stato approvato con circa sette mesi di ritardo rispetto ai termini di legge, causando conseguenti ritardi anche nell’approvazione del bilancio consolidato, che avrebbe dovuto essere completato entro la fine di settembre.

 

«Non si tratta di un dettaglio formale – affermano i consiglieri del gruppo – la normativa in materia di finanza pubblica prevede che le procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari siano consentite solo se l’ente locale ha approvato tutti gli atti contabili fondamentali, compreso il bilancio consolidato, entro il 31 dicembre. Il mancato rispetto di questi termini mette in sospeso il futuro lavorativo dei dipendenti e delle loro famiglie».

 

Il bilancio consolidato, dopo l’approvazione della Giunta, deve ricevere il parere dell’organo di revisione entro 20 giorni e successivamente essere trasmesso ai Consiglieri comunali, che hanno a loro volta venti giorni per esaminarlo prima del voto in Consiglio. «Tentare di accelerare questi passaggi per recuperare i ritardi – proseguono – rischierebbe di compromettere la legittimità dell’atto, esponendo revisori e consiglieri a pressioni indebite».

Il Gruppo “La Scelta per Valderice” sottolinea la gravità politica della situazione: «I ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione mettono a rischio il futuro di lavoratori che da anni garantiscono il funzionamento dei servizi essenziali del Comune, spesso in condizioni difficili».

 

I consiglieri invitano il Sindaco e la Giunta a smettere di rivendicare meriti che non hanno e a assumersi pienamente la responsabilità politica dei ritardi, adottando misure urgenti per assicurare certezze occupazionali immediate, nel pieno rispetto della normativa vigente.

«Non è più tollerabile – concludono i firmatari della nota – che disorganizzazione, incapacità amministrativa e ritardi vengano scaricati sulle spalle dei lavoratori precari, i quali chiedono solo il riconoscimento di un diritto maturato con anni di servizio, e non favori da parte dell’Amministrazione».









Native | 10/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364685-0-proteinbread-il-pane-proteico-che-apre-ai-panifici-un-mercato-da-esplorare.jpg

ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare

Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola