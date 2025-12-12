Buongiorno24 del 12 Dicembre 2025

Ecco di cosa parliamo oggi a Buongiorno24, in diretta alle 09 e 30 con la redazione di Tp24, sui nostri canali social e su Rmc 101.
Oggi è il giorno dello sciopero generale della Cgil. Da Trapani a Palermo centinaia di lavoratrici, lavoratori, pensionati, giovani e disoccupati scendono in piazza contro la legge di bilancio del Governo nazionale e per chiedere politiche che restituiscano futuro alla Sicilia. Il corteo parte alle 9.30 da Porta San Felice e si conclude a piazza Indipendenza con gli interventi di Alfio Mannino e Serena Sorrentino.
Restiamo sulla cronaca giudiziaria con il maxi blitz antimafia tra Palermo e il Trapanese: cinquanta arresti e una rete che collegava il capoluogo a Mazara del Vallo, ricostruendo la nuova geografia del traffico di droga, tra cosche, pusher e affari milionari.
A Marsala, intanto, arrivano le prime decisioni del Tribunale del Riesame sull’operazione antidroga del 25 novembre: due arrestati tornano in libertà. Le motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane e diranno se il Riesame ha valutato solo le esigenze cautelari o anche la tenuta dell’impianto accusatorio.
Spazio poi all’emergenza idrica. Dalla cabina di regia convocata in provincia emerge l’obiettivo di ripristinare entro Natale l’intera fornitura d’acqua. Ma restano i nodi strutturali: perdite di rete, interventi già finanziati e lavori ancora da completare.
Parliamo anche dell’operazione “Ghenos”, coordinata dalla Procura di Catania: sgominata una rete internazionale di tombaroli, con 45 ordinanze eseguite dai Carabinieri contro il traffico illecito di reperti archeologici.
Chiudiamo con una notizia di mobilità e rientri natalizi: raddoppiano le corse del SiciliaExpress, il treno che collega il Nord all’Isola durante le feste. Due partenze da Torino e biglietti a tariffa agevolata.
E come ogni venerdì, in chiusura, Vittorio Alfieri commenta con noi l’immagine della settimana.
Buongiorno24 è in diretta alle 09 e 30. Sapere, capire.
I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno arrestato un 47enne tunisino e denunciato un connazionale di 35 anni per inosservanza del divieto di espulsione e sostituzione di persona in concorso. L’uomo, già rimpatriato e...
Il Cine Teatro Don Bosco chiude il 2025 con una programmazione che punta in alto e trasforma il periodo natalizio in un percorso tra cinema spettacolare e musica dal vivo. Dalla première di uno dei film più attesi...
E' il 12 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.• Pier Silvio Berlusconi potrebbe comprarsi Repubblica? Difficile, ma non lo esclude: «Dire che non mi piacerebbe sarebbe falso»• Oggi...
La Morgan School, centro specializzato nell’insegnamento della lingua inglese, si prepara a celebrare il Natale con un pomeriggio dedicato ai più piccoli e ai ragazzi delle sue sedi di Marsala (viale Whitaker 19) e...