Cronaca
12/12/2025 08:59:00

Buongiorno24 del 12 Dicembre 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-12-2025/buongiorno24-del-12-dicembre-2025-450.jpg

Ecco di cosa parliamo oggi a Buongiorno24, in diretta alle 09 e 30 con la redazione di Tp24, sui nostri canali social e su Rmc 101.

 

Oggi è il giorno dello sciopero generale della Cgil. Da Trapani a Palermo centinaia di lavoratrici, lavoratori, pensionati, giovani e disoccupati scendono in piazza contro la legge di bilancio del Governo nazionale e per chiedere politiche che restituiscano futuro alla Sicilia. Il corteo parte alle 9.30 da Porta San Felice e si conclude a piazza Indipendenza con gli interventi di Alfio Mannino e Serena Sorrentino.

 

Restiamo sulla cronaca giudiziaria con il maxi blitz antimafia tra Palermo e il Trapanese: cinquanta arresti e una rete che collegava il capoluogo a Mazara del Vallo, ricostruendo la nuova geografia del traffico di droga, tra cosche, pusher e affari milionari.

 

A Marsala, intanto, arrivano le prime decisioni del Tribunale del Riesame sull’operazione antidroga del 25 novembre: due arrestati tornano in libertà. Le motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane e diranno se il Riesame ha valutato solo le esigenze cautelari o anche la tenuta dell’impianto accusatorio.

 

Spazio poi all’emergenza idrica. Dalla cabina di regia convocata in provincia emerge l’obiettivo di ripristinare entro Natale l’intera fornitura d’acqua. Ma restano i nodi strutturali: perdite di rete, interventi già finanziati e lavori ancora da completare.

 

Parliamo anche dell’operazione “Ghenos”, coordinata dalla Procura di Catania: sgominata una rete internazionale di tombaroli, con 45 ordinanze eseguite dai Carabinieri contro il traffico illecito di reperti archeologici.

 

Chiudiamo con una notizia di mobilità e rientri natalizi: raddoppiano le corse del SiciliaExpress, il treno che collega il Nord all’Isola durante le feste. Due partenze da Torino e biglietti a tariffa agevolata.

 

E come ogni venerdì, in chiusura, Vittorio Alfieri commenta con noi l’immagine della settimana.

Buongiorno24 è in diretta alle 09 e 30. Sapere, capire.

 









