Mazara, non si ferma all'alt. Denunciato

12/12/2025 10:08:00

Non si è fermato all’alt dei carabinieri ed è scattata la denuncia. I militari della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un mazarese di 35 anni.

L’uomo, fermato nel corso di un servizio di perlustrazione, transitava davanti alla gazzella dell’Arma a bordo di un ciclomotore senza casco. Alla richiesta di fermarsi, però, avrebbe accelerato dandosi alla fuga. L’inseguimento si è concluso poco dopo, con il blocco e l’identificazione del conducente.

Dai controlli è emerso che il 35enne era privo di patente di guida, mai conseguita, e che il ciclomotore risultava senza copertura assicurativa e con la revisione scaduta. Per lui, oltre alla denuncia, sono scattate le sanzioni previste dal Codice della strada.



