Cultura
Marsala: a Fontanelle il Natale con i piccoli folletti e la Guardia Agroforestale

La scuola dell’infanzia “Giovanni Paolo II” di Fontanelle, a Marsala, ha vissuto una giornata speciale all’insegna della magia del Natale, grazie all’evento organizzato dalla Guardia Agroforestale Italiana di Marsala, in collaborazione con insegnanti e bambini. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di celebrare le feste, promuovere i valori della solidarietà e rafforzare il legame con il territorio.

 

La mattinata è iniziata con l’addobbo dell’albero di Natale, donato dalle Guardie Agroforestali alla scuola. I bambini, con entusiasmo e fantasia, hanno creato decorazioni uniche, trasformando l’albero in un vero simbolo di comunità e speranza.

L’accensione ufficiale dell’albero ha acceso sorrisi e emozioni nel giardino scolastico, regalando un momento di gioia condivisa tra alunni, insegnanti e rappresentanti della Guardia.

 

Il momento più suggestivo è stato la lettura del racconto natalizio “I Folletti di Fontanellandia”, scritto da Giovanna Sinacori appositamente per l’occasione e con protagonisti gli stessi bambini della scuola. Una copia del libro è stata donata alla scuola come ricordo di questa giornata speciale.

Subito dopo, i bambini hanno partecipato al lancio della lanterna, simbolo di amore, amicizia e solidarietà: un messaggio di speranza che ha unito tutti in un abbraccio collettivo, illuminando il cielo e i cuori dei presenti.

 

Come già avvenuto lo scorso anno, i bambini si sono resi protagonisti di un gesto di grande valore: la realizzazione di un dono per i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Un piccolo grande gesto che ha dimostrato quanto i più piccoli sappiano esprimere amore, gentilezza e attenzione per gli altri.

 

Un evento semplice ma ricco di significato, capace di unire natura, educazione, fantasia e solidarietà in un vero e proprio abbraccio natalizio. Una giornata che ha lasciato un segno nel cuore dei bambini e della comunità, celebrando lo spirito del Natale in maniera autentica e coinvolgente.









