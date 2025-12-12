Marsala: XX edizione del concorso "Il Presepe più bello", al via le iscrizioni

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla XX edizione del concorso “Il Presepe più Bello 2025 – Città di Marsala”, dedicato a Enrico Piccione e organizzato dall’Associazione culturale Stella di Betlemme – Amici del Presepio, presieduta da padre Filippo Romano. Il concorso è rivolto a tutte le famiglie che realizzano un presepe in casa, nella propria attività commerciale, in vetrina, a scuola o in parrocchia.
Come partecipare
Per iscriversi basta inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 328.0172169 o 342.1303456, indicando:
- foto del presepe,
- indirizzo di casa o luogo dell’esposizione.
Due sezioni in gara
• Concorso tradizionale (XX edizione)
Una giuria di esperti valuterà i presepi. Premi fino al 6° posto e diversi riconoscimenti speciali (artigianalità, originalità, ecc.).
Dopo il 26 dicembre partiranno le visite della giuria. La premiazione si terrà a gennaio 2026.
• Il Presepe più Cliccato su Facebook (XII edizione)
Dopo Natale tutte le foto verranno caricate sulla pagina “Il Presepe più bello – Città di Marsala – dedicato a Enrico Piccione”.
Il più votato dagli utenti si aggiudicherà il titolo social.
Le categorie dedicate alle scuole marsalesi
Grazie al patrocinio del Comune di Marsala, il concorso prevede anche due sezioni dedicate agli studenti:
“Disegna il tuo presepe”
Gli alunni – singolarmente o in gruppo – possono realizzare un elaborato senza limiti di stile, materiali o dimensioni.
Consegna entro il 19 dicembre 2025.
“La poesia del presepe”
Rivolta agli studenti dalla primaria in poi: un testo poetico ispirato alla Natività e alla tradizione del presepe.
Per informazioni e consegne: 389.1405026 (Aurelia).
È inoltre possibile prenotare una visita alla mostra dei presepi della collezione di padre Filippo Romano, allestita nella chiesa di Sant’Antonino.
Il concorso, fondato e portato avanti negli anni da Calogero Ferreri (oggi vicepresidente dell’associazione), è diventato un appuntamento molto atteso a Marsala: negli ultimi anni oltre cinquanta presepi in gara a edizione.
Tutti i vincitori dal 2005 al 2024
2005 Ferreri
2006 (edizione sospesa)
2007 Di Dia
2008 Montalbano
2009 La Rosa
2010 Sorrentino
2011 Licari A.M.
2012 Saladino
2013 Veltri
2014 Donato
2015 Titone
2016 Licari E.
2017 Donato
2018 Lombardo – Fiorami (ex aequo)
2019 Titone
2020 Donato
2021 Maria
2022 Veltri
2023 Anastasi
2024 Giannone