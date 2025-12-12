Marsala: XX edizione del concorso "Il Presepe più bello", al via le iscrizioni

12/12/2025 02:00:00

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla XX edizione del concorso “Il Presepe più Bello 2025 – Città di Marsala”, dedicato a Enrico Piccione e organizzato dall’Associazione culturale Stella di Betlemme – Amici del Presepio, presieduta da padre Filippo Romano. Il concorso è rivolto a tutte le famiglie che realizzano un presepe in casa, nella propria attività commerciale, in vetrina, a scuola o in parrocchia.

Come partecipare

Per iscriversi basta inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 328.0172169 o 342.1303456, indicando:

foto del presepe,

indirizzo di casa o luogo dell’esposizione.

Due sezioni in gara

• Concorso tradizionale (XX edizione)

Una giuria di esperti valuterà i presepi. Premi fino al 6° posto e diversi riconoscimenti speciali (artigianalità, originalità, ecc.).

Dopo il 26 dicembre partiranno le visite della giuria. La premiazione si terrà a gennaio 2026.

• Il Presepe più Cliccato su Facebook (XII edizione)

Dopo Natale tutte le foto verranno caricate sulla pagina “Il Presepe più bello – Città di Marsala – dedicato a Enrico Piccione”.

Il più votato dagli utenti si aggiudicherà il titolo social.

Le categorie dedicate alle scuole marsalesi

Grazie al patrocinio del Comune di Marsala, il concorso prevede anche due sezioni dedicate agli studenti:

“Disegna il tuo presepe”

Gli alunni – singolarmente o in gruppo – possono realizzare un elaborato senza limiti di stile, materiali o dimensioni.

Consegna entro il 19 dicembre 2025.

“La poesia del presepe”

Rivolta agli studenti dalla primaria in poi: un testo poetico ispirato alla Natività e alla tradizione del presepe.

Per informazioni e consegne: 389.1405026 (Aurelia).

È inoltre possibile prenotare una visita alla mostra dei presepi della collezione di padre Filippo Romano, allestita nella chiesa di Sant’Antonino.

Il concorso, fondato e portato avanti negli anni da Calogero Ferreri (oggi vicepresidente dell’associazione), è diventato un appuntamento molto atteso a Marsala: negli ultimi anni oltre cinquanta presepi in gara a edizione.

Tutti i vincitori dal 2005 al 2024

2005 Ferreri

2006 (edizione sospesa)

2007 Di Dia

2008 Montalbano

2009 La Rosa

2010 Sorrentino

2011 Licari A.M.

2012 Saladino

2013 Veltri

2014 Donato

2015 Titone

2016 Licari E.

2017 Donato

2018 Lombardo – Fiorami (ex aequo)

2019 Titone

2020 Donato

2021 Maria

2022 Veltri

2023 Anastasi

2024 Giannone



