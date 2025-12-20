Maxi operazione antidroga in tutta Italia. Arresti anche nel Trapanese

20/12/2025 10:28:00

Dieci arresti, oltre 3 mila persone identificate e più di 60 sanzioni stradali: è il bilancio nel Trapanese della vasta operazione nazionale condotta dalla Polizia di Stato contro lo spaccio di droga e la criminalità diffusa. L’attività ha coinvolto le Questure e le Squadre Mobili di tutta Italia, coordinate dal Servizio Centrale Operativo.

In provincia di Trapani, i poliziotti della Questura e dei Commissariati di Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo, Castellammare del Golfo e Castelvetrano hanno identificato 3.084 persone sospette, tra cui 246 stranieri e 38 minorenni. Controllati anche 170 veicoli, con oltre 60 sanzioni per violazioni al Codice della strada e il fermo amministrativo di cinque auto.

Gli arresti nel territorio sono stati dieci: sette in flagranza per detenzione di armi e droga e tre su ordine dell’Autorità giudiziaria per reati legati agli stupefacenti. In particolare, la Squadra Mobile di Trapani ha arrestato un giovane incensurato trapanese, trovato in casa con oltre 400 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, e materiale per il confezionamento.

L’operazione nazionale

A livello nazionale l’operazione ha avuto numeri imponenti: 384 arresti e 655 denunce. Complessivamente sono state identificate 95.164 persone, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni, soprattutto in aree di spaccio e della cosiddetta “mala movida”.

Gli investigatori hanno sequestrato circa 1.400 chili di droga: 35 kg di cocaina, 1.370 kg di cannabinoidi e 1 kg di eroina, oltre a 41 armi da fuoco, 80 armi bianche e più di 300 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sono state inoltre elevate 565 sanzioni amministrative, in gran parte per uso di stupefacenti e somministrazione illegale di alcolici.

I controlli sui cannabis shop

Nel corso dell’operazione sono stati effettuati anche controlli mirati sui cannabis shop, alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal decreto legge 48/2025. In questo ambito sono stati controllati 312 esercizi, sequestrati 5 cannabis shop in tre città, arrestati 3 soggetti e denunciati 141 titolari o gestori, con il sequestro di 296 kg di cannabinoidi ritenuti, dalle prime analisi, sostanze stupefacenti.

Un’operazione ad ampio raggio che, anche nel Trapanese, ha puntato a colpire spaccio, armi e fenomeni di violenza legati alla criminalità diffusa.



