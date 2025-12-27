Sicurezza in provincia di Trapani: 21 denunce e un arresto per droga

27/12/2025 11:23:00

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani hanno intensificato, nel corso dell’ultimo mese, i servizi straordinari di controllo del territorio su tutta la provincia, affiancando l’attività ordinaria di pattugliamento soprattutto nelle aree dove, durante le festività, si registra una maggiore presenza di persone e una più forte esigenza di sicurezza.

L’operazione rientra nelle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ed è stata condotta dalle diverse Compagnie dell’Arma dislocate sul territorio. I numeri dell’attività restituiscono il quadro di un’azione capillare e diffusa, mirata sia alla prevenzione sia al contrasto dei reati.

Nel dettaglio, 21 persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria per una serie di reati che spaziano dalla sicurezza stradale ai reati contro il patrimonio. Tra questi figurano:

un caso di guida in stato di ebbrezza alcolica;

un caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

due persone denunciate per guida senza patente;

un deferimento per inosservanza a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria;

nove segnalazioni per porto di armi o oggetti atti ad offendere;

una denuncia per falsa attestazione delle proprie generalità;

quattro denunce per furto;

una per tentato furto su autovettura;

una per detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

Parallelamente, 25 soggetti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti.

Sul fronte degli arresti, i Carabinieri hanno dato esecuzione a cinque provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, legati all’aggravamento di misure già in atto o all’espiazione di pene residue. A questi si aggiunge un’operazione particolarmente rilevante che ha portato all’arresto di un 48enne di Marsala, trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga: 88 involucri di hashish per un peso complessivo di 97 grammi, oltre 30 grammi di cocaina e quasi 60 grammi di crack, insieme a materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e 1.600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso dei controlli sono stati inoltre verificati 30 soggetti sottoposti a misure cautelari o di prevenzione, identificate oltre 450 persone e controllati più di 180 veicoli. Anche sul versante della sicurezza stradale l’attività è stata intensa: 30 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo superiore ai 5.000 euro, e cinque veicoli sottoposti a fermo amministrativo o sequestro.

Un bilancio che testimonia lo sforzo dell’Arma nel presidiare il territorio durante un periodo particolarmente delicato come quello delle festività, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza e contrastare in modo concreto fenomeni di illegalità diffusa.



