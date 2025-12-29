Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
29/12/2025 09:59:00

Violenza di genere, 5 arresti e 28 denunce in un mese nel Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-12-2025/1766998919-0-violenza-di-genere-5-arresti-e-28-denunce-in-un-mese-nel-trapanese.jpg

Cinque arresti, otto provvedimenti restrittivi e ventotto denunce in appena un mese. Sono i numeri dell’attività condotta dai Carabinieri della provincia di Trapani sul fronte del contrasto alla violenza di genere, un fenomeno che continua a richiedere attenzione costante e interventi rapidi.

 

L’Arma, spiegano dal Comando provinciale, ha intensificato le attività di prevenzione e repressione dei reati legati ai maltrattamenti in famiglia e agli atti persecutori, ribadendo che la violenza di genere non è solo un problema giudiziario ma una responsabilità che coinvolge l’intera società.

 

Nel dettaglio, nell’ultimo mese dell’anno sono state arrestate 5 persone per maltrattamenti in famiglia e stalking. Sono stati inoltre emessi provvedimenti di divieto di avvicinamento nei confronti di 8 soggetti. Complessivamente, le 28 persone denunciate si suddividono in:
– 4 per atti persecutori;
– 8 allontanate dalla casa familiare in esecuzione di provvedimenti;
– 13 denunciate per maltrattamenti in famiglia;
– 3 arrestate per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani sottolinea ancora una volta l’importanza della denuncia, definita “il primo passo per interrompere il ciclo di violenza e garantire la protezione delle vittime”.

Chiunque sia vittima o testimone di episodi di violenza può rivolgersi alle forze dell’ordine anche in forma anonima, contattando il numero di emergenza 112, il numero verde nazionale antiviolenza 1522, attivo 24 ore su 24, oppure recandosi presso qualsiasi Stazione dei Carabinieri.









Native | 28/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...

Native | 27/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766502163-0-come-scegliere-i-capi-piu-adatti-alla-propria-silhouette.jpg

Come scegliere i capi più adatti alla propria silhouette

Native | 26/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766486206-0-utensileria-e-attrezzatura-da-lavoro-gli-alleati-indispensabili-per-la-tua-valigia-degli-attrezzi.jpg

Utensileria e attrezzatura da lavoro: gli alleati indispensabili per...