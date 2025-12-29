Violenza di genere, 5 arresti e 28 denunce in un mese nel Trapanese

29/12/2025 09:59:00

Cinque arresti, otto provvedimenti restrittivi e ventotto denunce in appena un mese. Sono i numeri dell’attività condotta dai Carabinieri della provincia di Trapani sul fronte del contrasto alla violenza di genere, un fenomeno che continua a richiedere attenzione costante e interventi rapidi.

L’Arma, spiegano dal Comando provinciale, ha intensificato le attività di prevenzione e repressione dei reati legati ai maltrattamenti in famiglia e agli atti persecutori, ribadendo che la violenza di genere non è solo un problema giudiziario ma una responsabilità che coinvolge l’intera società.

Nel dettaglio, nell’ultimo mese dell’anno sono state arrestate 5 persone per maltrattamenti in famiglia e stalking. Sono stati inoltre emessi provvedimenti di divieto di avvicinamento nei confronti di 8 soggetti. Complessivamente, le 28 persone denunciate si suddividono in:

– 4 per atti persecutori;

– 8 allontanate dalla casa familiare in esecuzione di provvedimenti;

– 13 denunciate per maltrattamenti in famiglia;

– 3 arrestate per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani sottolinea ancora una volta l’importanza della denuncia, definita “il primo passo per interrompere il ciclo di violenza e garantire la protezione delle vittime”.

Chiunque sia vittima o testimone di episodi di violenza può rivolgersi alle forze dell’ordine anche in forma anonima, contattando il numero di emergenza 112, il numero verde nazionale antiviolenza 1522, attivo 24 ore su 24, oppure recandosi presso qualsiasi Stazione dei Carabinieri.



