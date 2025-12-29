Meteo Sicilia. L'anno si chiude nel segno dell'instabilità. Le previsioni

29/12/2025 09:24:00

La Sicilia chiude l’anno con un’altra giornata di tempo instabile. Oggi, lunedì 29 dicembre, sull’Isola è in vigore una nuova allerta meteo gialla per il rischio temporali e idrogeologico, mentre sul resto del Sud Italia le condizioni tendono gradualmente a migliorare.

Allerta gialla e zone più esposte

Secondo il bollettino della Protezione civile, le aree maggiormente a rischio sono il settore sud-orientale della Sicilia, la costa ionica e le zone affacciate sul Canale di Sicilia. In particolare, l’allerta riguarda le province di Ragusa e Siracusa, dove sono attesi rovesci anche a carattere temporalesco.

Le precipitazioni, spiegano gli esperti, potranno risultare localmente intense ma concentrate, con possibili disagi alla viabilità, soprattutto nei centri urbani e nelle aree già sensibili ad allagamenti e smottamenti.

Le previsioni per oggi

Nel dettaglio, sono previste piogge isolate, talvolta sotto forma di rovescio o breve temporale, sui settori centro-orientali dell’Isola, con quantitativi generalmente deboli ma puntualmente moderati sulla Sicilia sud-orientale.

I venti saranno deboli, mentre lo Ionio risulterà localmente molto mosso, con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata.

Secondo 3bMeteo, un campo di alta pressione interessa gran parte della Regione, garantendo condizioni più stabili altrove: cieli poco o parzialmente nuvolosi sul litorale tirrenico, meridionale, nelle zone interne e sull’Appennino, con nuvolosità in aumento dal pomeriggio. Maggiore variabilità sul versante ionico nelle ore centrali della giornata.

I prossimi giorni: verso un miglioramento

Dopo il passaggio instabile di oggi, nei prossimi giorni si intravede un graduale miglioramento, con spazi di sereno più ampi e fenomeni in attenuazione. L’instabilità residua potrebbe persistere ancora sui settori orientali, ma senza fenomeni particolarmente diffusi.

Le temperature si manterranno su valori in linea con il periodo, mentre l’attenzione resta alta soprattutto nelle zone colpite dall’allerta. L’invito delle autorità è quello di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti prudenti nelle aree più esposte.



