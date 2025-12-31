Sezioni
Economia
31/12/2025 02:00:00

Pensioni: in pagamento nel trapanese da sabato 3 gennaio 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/pensioni-in-pagamento-nel-trapanese-da-sabato-3-gennaio-450.jpg

A partire da sabato 3 gennaio, nelle 70 sedi postali della provincia di Trapani sarà possibile ritirare le pensioni del mese di gennaio. Lo stesso giorno le somme saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution con accredito automatico.

 

Chi possiede una Carta di Debito associata a conti o libretti, o una Postepay Evolution, potrà prelevare contanti dai 69 ATM Postamat della provincia senza recarsi allo sportello. Inoltre, i titolari di Carte di Debito associate a conti o libretti hanno diritto a una copertura assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furti di contante avvenuti entro due ore dal prelievo, sia agli sportelli sia agli ATM.

 

Per ridurre eventuali tempi di attesa, Poste Italiane suggerisce di recarsi a ritirare la pensione nelle ore centrali della giornata o nel pomeriggio, preferendo i giorni successivi al primo dell’erogazione.



Economia | 2025-12-31 02:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-12-2025/pensioni-in-pagamento-nel-trapanese-da-sabato-3-gennaio-250.jpg

Pensioni: in pagamento nel trapanese da sabato 3 gennaio 

A partire da sabato 3 gennaio, nelle 70 sedi postali della provincia di Trapani sarà possibile ritirare le pensioni del mese di gennaio. Lo stesso giorno le somme saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto...







