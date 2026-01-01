Sezioni
Cronaca
01/01/2026 18:58:00

Movida violenta a Mazara: giovane aggredito in un locale, è grave

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-01-2026/1767290311-0-movida-violenta-a-mazara-giovane-aggredito-in-un-locale-e-grave.jpg

Doveva essere una serata come tante, trascorsa in serenità tra amici e musica dal vivo, e invece si è trasformata in un incubo. È accaduto domenica 28 dicembre, intorno alle 22.30, in un noto locale di Mazara del Vallo.

 

Un giovane, insieme ad alcuni amici e alla fidanzata, stava partecipando a un aperitivo quando, passando accanto a un gruppo di persone, avrebbe chiesto scusa per aver involontariamente invaso il loro spazio. Un gesto banale, di cortesia. Pochi secondi dopo, però, il ragazzo è stato colpito violentemente, cadendo a terra privo di sensi, riverso in una pozza di sangue.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso. La diagnosi è drammatica: frattura cranica scomposta ed emorragia cerebrale. Il giovane è attualmente ricoverato e sta lottando tra la vita e la morte.

 

A raccontare quanto accaduto è un familiare, la sorella, che ha affidato a un accorato sfogo il dolore e la rabbia per una violenza ritenuta inspiegabile e inaccettabile. «Poteva essere vostro fratello, vostro figlio, un vostro amico», scrive, denunciando una situazione di crescente insicurezza e chiedendo maggiore tutela per i cittadini perbene.

Un episodio che riaccende i riflettori sul tema della violenza gratuita, spesso legata a contesti di movida, e sulla necessità di controlli più efficaci e di pene adeguate. «Non è possibile – scrive ancora il familiare – che si esca per passare una piacevole serata e ci si ritrovi in ospedale a combattere tra la vita e la morte».

 

Sull’accaduto indagano ora le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili dell’aggressione. Intanto, a Mazara, cresce lo sconcerto per una vicenda che lascia sgomenti e che lancia un messaggio inquietante: anche una semplice serata tra amici può trasformarsi in tragedia.



