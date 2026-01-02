Con la bici elettrica a 85 km/h sulla pista ciclabile

02/01/2026 14:00:00

Viaggiava a una velocità da motoveicolo lungo una pista ciclabile, ma era in sella a una bicicletta elettrica. È accaduto a Trento il 31 dicembre 2025, dove una pattuglia della Polizia locale ha fermato un uomo di 41 anni che procedeva a tutta velocità su una e-bike palesemente irregolare.

L’uomo indossava un casco da moto, dettaglio che ha insospettito gli agenti. I controlli hanno confermato che il mezzo era stato truccato ed era in grado di raggiungere 85 km/h, una velocità incompatibile con una normale bici a pedalata assistita.

Le biciclette elettriche, per legge, devono fornire solo un supporto limitato alla pedalata e non possono superare determinate soglie di potenza e velocità. In questo caso, invece, il veicolo era di fatto equiparabile a un ciclomotore, con seri rischi per la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Il proprietario ha ammesso di sapere che la bici fosse irregolare e di averla acquistata su un sito web cinese. La e-bike è stata sequestrata, mentre all’uomo è stata inflitta una multa complessiva di 1.200 euro.

L’intervento tempestivo degli agenti ha evitato possibili incidenti su una pista ciclabile, luogo destinato alla mobilità lenta e non a mezzi capaci di sfrecciare a velocità elevate.



