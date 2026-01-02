Sezioni
Cronaca

» Piccole Storie
02/01/2026

Marsala: si cerca Pedro, un cagnolino smarrito al Lungomare Spagnola il giorno di Natale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-01-2026/1767364521-0-marsala-si-cerca-pedro-un-cagnolino-smarrito-al-lungomare-spagnola-il-giorno-di-natale.jpg

Un cagnolino di nome Pedro si è allontanato da casa il giorno di Natale senza più fare ritorno. L’ultimo avvistamento risale alla zona del Lungomare Spagnola a Marsala, dove il cane si sarebbe smarrito.

 

Pedro è descritto dai proprietari come docile e mansueto ed è dotato di microchip, elemento che potrebbe facilitare il suo riconoscimento nel caso venga ritrovato o portato presso un ambulatorio veterinario o il canile.

 

La famiglia, molto preoccupata, lancia un appello a chiunque possa averlo visto o raccolto: qualsiasi segnalazione può essere fondamentale per riportarlo a casa.

Chi avesse informazioni utili è invitato a mettersi in contatto con i proprietari. I contatti nella locandina/foto allegata.
 



