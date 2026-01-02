Marsala: si cerca Pedro, un cagnolino smarrito al Lungomare Spagnola il giorno di Natale
Un cagnolino di nome Pedro si è allontanato da casa il giorno di Natale senza più fare ritorno. L’ultimo avvistamento risale alla zona del Lungomare Spagnola a Marsala, dove il cane si sarebbe smarrito.
Pedro è descritto dai proprietari come docile e mansueto ed è dotato di microchip, elemento che potrebbe facilitare il suo riconoscimento nel caso venga ritrovato o portato presso un ambulatorio veterinario o il canile.
La famiglia, molto preoccupata, lancia un appello a chiunque possa averlo visto o raccolto: qualsiasi segnalazione può essere fondamentale per riportarlo a casa.
Chi avesse informazioni utili è invitato a mettersi in contatto con i proprietari. I contatti nella locandina/foto allegata.
