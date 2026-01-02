Marsala: si cerca Pedro, un cagnolino smarrito al Lungomare Spagnola il giorno di Natale

Il coraggio di essere unici, il monologo di una quindicenne che sfida l’omologazione

Si chiama Morgana Roma. E a soli 15 anni ha scritto e interpretato “Questa sono io”, un apprezzatissimo monologo in apertura della Rivista del Liceo Classico di Castelvetrano. Parole schiette e dirette che sono riuscite a scuotere...