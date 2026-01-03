Marsala, di chi è questo Rottweiler smarrito in contrada Ventrischi?
Un cane di razza Rottweiler si è smarrito a Marsala, nella zona di contrada Ventrischi. La segnalazione è stata diffusa attraverso un annuncio pubblicato sulla pagina Facebook OIPA Marsala annunci locali
Secondo quanto riferito, il cane è un po’ aggressivo, ed è stato lanciato un appello ai cittadini affinché condividano la segnalazione, nella speranza di riuscire a rintracciare il proprietario e mettere l’animale in sicurezza nel più breve tempo possibile.
