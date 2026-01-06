Sezioni
Economia

» Mare e pesca
06/01/2026

Tonno rosso da 243 kg venduto per 2,8 milioni di euro

Nuovo record assoluto al celebre mercato del pesce di Tokyo. Durante la tradizionale asta di inizio anno, un tonno rosso di 243 chilogrammi, pescato al largo di Oma, nella prefettura di Aomori, è stato venduto per 510,3 milioni di yen, pari a circa 2,8 milioni di euro. È il prezzo più alto mai registrato dall’avvio delle rilevazioni, nel 1999.

 

Ad aggiudicarsi l’esemplare è stata l’azienda giapponese Kyomura, proprietaria della nota catena di sushi Sushizanmai, da anni protagonista delle aste record. Il tonno verrà lavorato e affettato nella sede storica del mercato di Tsukiji e poi distribuito nei ristoranti del gruppo in tutto il Giappone.

Nonostante la cifra milionaria, Kyomura ha fatto sapere che i prezzi al pubblico resteranno invariati, confermando il valore simbolico dell’asta di Capodanno, che ogni anno accende i riflettori mondiali sul mercato ittico giapponese e sulla tradizione del tonno rosso. Un rito che unisce business, prestigio e spettacolo.



